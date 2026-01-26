Vertrag in Erfurt aufgelöst: Kleiner kehrt zur Viktoria zurück

Viktoria Aschaffenburg hat sich für den Abstiegskampf in der Regionalliga Bayern verstärkt: Lars Kleiner kommt mit sofortiger Wirkung an den Schönbusch zurück. Das hat er SVA am Montagnachmittag bekanntgegeben.

Das Offensivtalent löste vor wenigen Tagen seinen Vertrag in Erfurt auf. Der schnelle und flexible Außenbahnspieler stand bereits in der Spielzeit 2023/24 bei den Viktorianern unter Vertrag, schloss sich danach aber Nordost-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt an. In Erfurt absolvierte er in der Spielzeit 24/25 insgesamt 23 Pflichtspiele und erzielte vier Treffer.

Nach einem Kreuzbandriss und einer weiteren Meniskus-OP konnte der aus Seligenstadt stammende 21-Jährige, der in der Jugend bei Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde, in der Saison 25/26 vor der Winterpause sein Comeback in der Regionalliga Nordost geben und möchte nun an alter Wirkungsstätte seine Stärken einbringen. In der Saison 23/24 kam Kleiner in 34 Pflichtspielen im Trikot des SVA zum Einsatz, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei vor.

"Ich freue mich, wieder bei der Viktoria zu spielen, weil ich mich hier sehr wohl gefühlt habe. Mein Ziel ist es, der Mannschaft mit meinen Stärken dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Dafür werde ich alles geben",gibt sich Kleiner kämpferisch.

Cheftrainer Felix Luz sagt: "Wir sind froh, dass Lars an den Schönbusch zurückkehrt. Er stammt aus der Region, hat somit kurze Wege und kennt den Verein bereits bestens. Er ist ein guter Typ, der in unsere Mannschaft passt und bringt Regionalligaerfahrung mit. Lars ist variabel einsetzbar, bringt eine gute Dynamik auf den Platz und hat dazu einen starken Abschluss."