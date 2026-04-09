Vertrag in der Türkei endet: Wie geht es für Talha Bayram weiter? Talha Bayram wechselt im Winter 2025 von Arminia Klosterhardt in den türkischen Profifußball, doch sein Vertrag endet. Es laufen erste Gespräche, aber er kann sich auch eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen - mit Kontaktdaten. von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Talha Bayram im Einsatz. – Foto: via Bayram

Der Schritt in die Türkei kam für Talha Bayram im vergangenen Jahr überraschend schnell - und hat sein Leben nachhaltig verändert. Der 28-jährige Torhüter wagte den Sprung aus der Landesliga zu 23 Elazig FK in die vierte türkische Liga und erfüllte sich damit seinen Traum vom Profifußball. Im Juni endet sein Vertrag - wie geht es weiter für den früheren Spieler von Arminia Klosterhardt?

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Die Zeit im Ausland hat Bayram genutzt, um sich weiterzuentwickeln und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig hat er die besondere Fußballkultur in der Türkei intensiv kennengelernt - mit emotionalen Spielen und außergewöhnlicher Atmosphäre. So durfte Keeper Bayram gegen den früheren Meister und Champions-League-Teilnehmer Bursaspor sein Debüt feiern - vor über 40.000 Zuschauern! Wie es für ihn nach der Saison weitergeht, ist aktuell noch offen. Optionen im Ausland sind vorhanden und erste Gespräche in der Türkei werden geführt, ebenso ist eine Rückkehr nach Deutschland denkbar. Klar ist jedoch, dass Bayram weiterhin ambitioniert ist, immerhin würde er am liebsten Profi bleiben. Im Interview spricht der Torhüter über seine bisherige Zeit in der Türkei, mögliche Zukunftsszenarien und das, was Vereine von ihm erwarten können.

Talha Bayram im Interview Wie blickst du auf deine Zeit in der Türkei - Woran denkst du besonders gern? Bayram: "Meine Zeit in der Türkei war für mich auf jeden Fall sehr besonders. Ich konnte mich fußballerisch und auch persönlich extrem weiterentwickeln. Was mir direkt in den Kopf kommt, sind die Fans und diese krasse Atmosphäre in den Stadien. Mein absolutes Highlight war das Spiel gegen Bursa vor 40.000 Zuschauern – daran denke ich echt sehr gerne zurück. Mein Bruder Enes Bayram war auch im Stadion, das hat das Ganze nochmal viel spezieller gemacht. Ohne ihn wäre es nur halb so schön gewesen."