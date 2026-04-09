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Vertrag in der Türkei endet: Wie geht es für Talha Bayram weiter?
Talha Bayram wechselt im Winter 2025 von Arminia Klosterhardt in den türkischen Profifußball, doch sein Vertrag endet. Es laufen erste Gespräche, aber er kann sich auch eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen - mit Kontaktdaten.
Der Schritt in die Türkei kam für Talha Bayram im vergangenen Jahr überraschend schnell - und hat sein Leben nachhaltig verändert. Der 28-jährige Torhüter wagte den Sprung aus der Landesliga zu 23 Elazig FK in die vierte türkische Liga und erfüllte sich damit seinen Traum vom Profifußball. Im Juni endet sein Vertrag - wie geht es weiter für den früheren Spieler von Arminia Klosterhardt?
Wie es für ihn nach der Saison weitergeht, ist aktuell noch offen. Optionen im Ausland sind vorhanden und erste Gespräche in der Türkei werden geführt, ebenso ist eine Rückkehr nach Deutschland denkbar. Klar ist jedoch, dass Bayram weiterhin ambitioniert ist, immerhin würde er am liebsten Profi bleiben. Im Interview spricht der Torhüter über seine bisherige Zeit in der Türkei, mögliche Zukunftsszenarien und das, was Vereine von ihm erwarten können.
Talha Bayram im Interview
Wie blickst du auf deine Zeit in der Türkei - Woran denkst du besonders gern?
Bayram: "Meine Zeit in der Türkei war für mich auf jeden Fall sehr besonders. Ich konnte mich fußballerisch und auch persönlich extrem weiterentwickeln. Was mir direkt in den Kopf kommt, sind die Fans und diese krasse Atmosphäre in den Stadien. Mein absolutes Highlight war das Spiel gegen Bursa vor 40.000 Zuschauern – daran denke ich echt sehr gerne zurück. Mein Bruder Enes Bayram war auch im Stadion, das hat das Ganze nochmal viel spezieller gemacht. Ohne ihn wäre es nur halb so schön gewesen."
Hält sich alle Optionen offen: Talha Bayram. – Foto: Kevin Kirchner
Ist es eine Option, als Profi in der Türkei zu bleiben – laufen Gespräche
Bayram: "Grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Option für mich, in der Türkei zu bleiben. Es gibt auch ein paar lose Gespräche, aber aktuell noch nichts Konkretes. Ich bin da offen und schaue, was sich ergibt."
Du kannst dir eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. Willst du weiter Profi sein?
Bayram: "Wie gesagt, aktuell habe ich Gespräche in der Türkei und auch in anderen Ländern. Wenn es nochmal ein Auslandstransfer wird, dann nur unter der Voraussetzung, dass es im Profifußball ist. In Deutschland bin ich aber offen für alles, solange das Gesamtpaket stimmt und ich mich wohlfühle."
So können Vereine den Torhüter kontaktieren
Gibt es eine Ziel-Liga oder gar einen Wunschverein?
Bayram: "Eine feste Traum-Liga oder einen bestimmten Verein habe ich nicht. Am wichtigsten ist für mich ein Verein mit klarer Perspektive, Vertrauen und der Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und auch meine Erfahrung weiterzugeben."
Worauf können sich Vereine einstellen, wenn sie dich holen?
Bayram: "Sie bekommen einen Spieler, der immer alles gibt, sehr ehrgeizig ist und sich jeden Tag verbessern will. Ich bin ein Teamplayer, bringe Mentalität mit und lasse auf dem Platz alles da."
Wie können dich Klubs erreichen?
Bayram: "Erreichbar bin ich unter meiner Handynummer: 01635748334 – am besten aber erstmal per WhatsApp-Nachricht."