Vertrag für Elias Cervenka

Nachwuchs-Torhüter Elias Cervenka wird beim FC 08 Homburg mit einem Profivertrag ausgestattet und ist ab sofort als 3. Torwart fester Bestandteil der 1. Mannschaft.

Das Arbeitspapier von U19-Torwart Elias Cervenka läuft zwar ohnehin noch ein Jahr bis Sommer 2026, aufgrund seiner guten Leistungen wird dieses nun aber in einen Profivertrag umgewandelt. Der 18-Jährige wird somit ab der kommenden Saison als 3. Torhüter fest zum Kader der 1. Mannschaft gehören.

Elias Cervenka wurde in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern und der SV 07 Elversberg ausgebildet. Zudem konnte der Keeper in der Vergangenheit unter anderem im Kader des Südwestdeutschen Fußballverbandes sowie bei einem U16-Sichtungsturnier des DFB in Duisburg sein Talent unter Beweis stellen. Im Januar 2024 wechselte der gebürtige Saarländer von der SV Elversberg zur U19 unseres FCH. In Homburg wurde der 18-Jährige damals mit einem Ausbildungsvertrag ausgestattet, mit dem er perspektivisch an den Aktivenbereich herangeführt werden sollte.

So hütete Cervenka, der bereits regelmäßig mit den Profis trainiert, in dieser Spielzeit regelmäßig für die Homburger U19 das Tor und hat mit der Mannschaft noch Chancen auf den Aufstieg in die A-Junioren-Regionalliga Südwest. Zudem stand er 2-mal für die U23 in der Schröder-Liga Saar auf dem Platz. Einmal kam er für die Profimannschaft zu einem Kurzeinsatz im Sparkassen-Pokal Saar und stand 6-mal im Regionalliga-Kader.

„Elias ist ein sehr talentierter Torhüter, der fußballerisch sehr stark ist und eine gewisse Ruhe am Ball ausstrahlt. Er hat in der A-Jugend sehr gute Spiele gezeigt und war ein Rückhalt und Führungsspieler im Team. Ich freue mich sehr, mit Elias wieder einen Torwart aus der eigenen Jugend hochzuziehen und darauf, die nächsten Schritte mit ihm zu gehen“, so Torwarttrainer Enver Marina.

„Ich freue mich und bin dankbar, als junger Torwart diese Chance zu bekommen und werde alles geben, um sie erfolgreich zu nutzen“, so Cervenka.

(C) Foto: FC 08 Homburg