Vertrag frühzeitig verlängert

Die SG Ausbach/Friedewald hat die personellen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, verlängerten die Verantwortlichen der beiden Stammvereine TSV Ausbach und TSV Friedewald die Zusammenarbeit mit Trainer Dominik Schütrumpf und dem spielenden Co-Trainer Tim Emmerich vorzeitig bis zur Saison 2026/27.

Die Entscheidung fiel in den Wochen rund um den Jahreswechsel und unterstreicht das anhaltende Vertrauen in den eingeschlagenen Weg. Trotz eines zunächst schwierigen Saisonstarts genießt das Trainerteam sowohl im Vorstand als auch innerhalb der Mannschaften große Rückendeckung, wie Vorstandsmitglied Luca Langhans betonte.

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung schafft die Spielgemeinschaft Planungssicherheit und setzt in der Kreisoberliga Fulda Nord bewusst auf Kontinuität. Vorstand und Verein würdigten die bisherige Arbeit des Trainerduos und blickten optimistisch auf die gemeinsame Zukunft.