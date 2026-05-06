Vertrag bis 2031: Bayer 04 verlängert mit Außenverteidiger Arthur

Bayer 04 verlängert mit Außenverteidiger Arthur – Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Wir betrachten Arthur als einen Spieler, der mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem Herz für Bayer 04 die Zukunft des Vereins maßgeblich mitprägen kann und soll“, unterstreicht Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Arthur hatte leider bis hierher teils schwere Verletzungen, die seinen vielversprechenden Weg hin zu einem Topspieler noch etwas eingebremst haben. Wir wollen seine positive Entwicklung in dieser Saison gemeinsam weiter vorantreiben und freuen uns, dass wir langfristig auf diesen tollen Fußballer und Menschen bauen können“, so Rolfes.

Arthur Augusto de Matos Soares war im Januar 2023 von América Mineiro nach Leverkusen gewechselt. Sein Debüt für die brasilianische A-Nationalmannschaft feierte er im selben Jahr. Jetzt freut er sich auf seine weitere Zeit bei Bayer 04. „Dieser Verein mit seinem außergewöhnlich familiären Umfeld hat mir eine Heimat gegeben. Die Vertragsverlängerung bis 2031 ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis und zeigt mir, wie sehr man hier auf mich setzt“, sagt der sympathische Rechtsfuß. „Ich werde es mit Leistung und totalem Einsatz zurückzahlen. Wir haben gemeinsam schon viel erreicht. Dieser Anspruch soll auch in den kommenden Jahren für uns gelten.“