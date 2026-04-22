Vertrag bis 2027: SV Wacker schenkt Moritz Leitner das Vertrauen Der 18-jährige Pfarrkirchner darf sich in der kommenden Saison in der Regionalliga beweisen von PM/mwi · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Moritz Leitner hat beim SV Wacker Burghausen einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. – Foto: Verein

Der SV Wacker Burghausen versucht gerade eher schlecht als recht, eine in den Endzügen befindliche und aus schwarz-weißer Sicht enttäuschende Saison irgendwie versöhnlich zu Ende zu bringen. Die Blicke an der Salzach richten sich längst auf die kommende Spielzeit. Und in der Hinsicht gibt es für die Wacker-Fans erneut positive Nachrichten: Das nächste Eigengewächs aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) erhält einen Vertrag für die erste Mannschaft.

Nachdem zuvor bereits Leopold Forstpointner ab Sommer 2026 mit einem Vertrag in der Regionalliga-Mannschaft des SV Wacker Burghausen ausgestattet wurde, rückt auch Moritz Leitner in die erste Mannschaft auf. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler wird in der nächsten Spielzeit Teil des Regionalligakaders sein und unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag bis Sommer 2027. Leitner durchlief seit Kindheitstagen sämtliche Jugendmannschaften in Burghausen und verkörpert damit die SVW-DNA in besonderer Weise. Mit acht Scorer-Punkten (drei Tore und fünf Assists) in acht Bayernliga-Partien hatte der gebürtige Niederbayer aus Pfarrkirchen ebenfalls maßgeblichen Anteil am U19-Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. In der aktuellen Nachwuchsliga-Spielzeit gelangen ihm in sieben Partien bereits zwei Treffer. Zudem bereitete der Linksfuß drei Tore direkt vor. Sein Regionalliga-Debüt feierte der "Zehner" beim Auswärtsspiel des 23. Spieltags der laufenden Saison 2025/2026 am 14. März 2026 in Illertissen.

Moritz Leitner (li.) in Aktion in einem Spiel der U19 des SV Wacker. – Foto: Michael Holger Günther