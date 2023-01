Vertrag bis 2025: Julian Biebl verlängert langfristig in Essingen Vizekapitän bleibt beim Verbandsligisten!

Biebl ist in der laufenden Saison unangefochtener Stammspieler und zeigt im besten Fußballeralter sein Können als Leader auf dem Platz. Die Vertragsverlängerung ist dabei nur die logische Konsequenz aus sehr guten Leistungen. „Ich freu mich unfassbar, dass ich verlängert habe. Die Vertragslaufzeit von drei weiteren Jahren zeigt eindeutig, wie ich zu dem Verein stehe. Wenn ich diese drei Jahre noch erfülle, bin ich zehn Jahre beim TSV“, wie der Mittelfeldspieler vor einigen Tagen bei der Bekanntgabe der Verlängerung vom Verein zitiert wird.

Vor allem die Gier, der Willen und die Mentalität zeichnen laut eigenen Aussagen den Mittelfeldspieler aus und machen ihn zu einem herausragenden Spieler. Auch spricht er in einem Vereinsstatement auf Instagram offen aus, was seine Ziele mit dem TSV sind: „Es ist zwar erst die Hälfte der Saison gespielt, aber wir werden alles geben, um den Traum von der Oberliga Realität werden zu lassen.“ Ein Traum, den sicher auch die Fans teilen. Der aus der VfR-Aalen-Jugend stammende Biebl bestritt in der laufenden Saison fast alle Spiele von Minute eins an und trägt einen großen Teil zum Erfolg der Essinger bei.