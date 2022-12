Vertrag beim MSV Düsseldorf aufgelöst: Mehmet Boztepe sucht neuen Klub Oberliga Niederrhein: Der 34-jährige Ex-Profi sucht ab sofort einen neuen Klub.

Das berichtet der Reviersport in seiner Online-Ausgabe. Man darf getrost behaupten, dass es nicht ganz so gelaufen ist, wie sich beide Parteien das vorgestellt hatten. Das FuPa-Profil Boztepes weist in der Oberliga lediglich sieben Einsätze aus, ein Tor gelang ihm dabei am 11. September beim 2:2 gegen den 1. FC Kleve. Bevor der Mittelfeld-Mann in die Türkei ging, war die letzte Station bei der SSVg Velbert in der Regionalliga. Zuvor hat er auch Regionalliga-Einsätze für den Wuppertaler SV und Borussia Dortmunds U23 in der Vita, in Dortmund kamen auch 14 Drittliga-Spiele hinzu. Auch in den Niederlanden war er beim FC Emmen aktiv, in der Saison 2012/13. In der Jugend lief er für Borussia Mönchengladbach auf.