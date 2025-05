Vertrag bei SF Siegen aufgelöst - Ex-Bamenohl-Topscorer kehrt zurück

Der 24-jährige Danielle Werlein war in der Spielzeit 2023/24 der Dauerbrenner bei der SG Finnentrop/Bamenohl und gleichzeitig der zweitbeste Scorer (14 Tore/7 Asissts). Es war die Bestätigung der Vorsaison, als er bereits zweistellig getroffen und stets maßgeblichen Anteil am sicheren Oberliga-Klassenerhalt hatte. So schlugen die Sportfreunde Siegen im vergangenen Sommer zu, um ihm den nächsten Schritt in einem top-besetzten Kader zu ermöglichen. Doch die Spielzeit fiel mit lediglich vier Startelfeinsätzen sowie 13 Einwechslungen (nur ein Tor) eher mager aus.

Trotz einer zwischenzeitlich erfolgten Vertragsverlängerung legten ihm die Verantwortlichen Ende April einen Wechsel nahe. Die Rückkehr an das Bamenohler Schloss war das heißeste Gerücht, das sich nun bewahrheitet. Der Vertrag in Siegen wurde aufgelöst. Die Sauerländer gaben am heutigen Dienstag die Verpflichtung bekannt.