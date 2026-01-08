Vertrag aufgelöst, Hallenturnier vor der Brust

Am Freitag werden die Rot-Weißen ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung bestreiten, am Sonntag wartet das Highlight mit dem Domstadt Banden Masters in der Erfurter Riethsporthalle.
Seit diesem Montag befindet sich Rot-Weiß Erfurt in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Kurz zuvor konnte der Regionalligist mit Lucas Falcão bereits den ersten Neuzugang begrüßen, wie FuPa Thüringen berichtete. Am Freitag steht das erste Testspiel gegen den FC Erzgebirge Aue auf dem Programm, bevor RWE am Sonntag beim Domstadt Banden Masters in der Riethsporthalle antritt.
Erfurts' Trainer Fabian Gerber zum Turnierhighlight am kommenden Sonntag: „Wir schauen nach dem Testspiel am Freitag und am Samstag, wer einigermaßen fit ist für das Turnier am Sonntag. Die Jungs, die angeschlagen sind oder verletzt waren, werden am Sonntag nicht beim Hallenturnier dabei sein. Dennoch ist das eine schöne Geschichte, seit längerer Zeit mal wieder ein Hallenturnier in Erfurt. Entsprechend werden wir das auch ernst nehmen und eine vernünftige Mannschaft stellen. Wie diese aussieht, entscheiden wir kurzfristig.“
Sicher ist allerdings, dass Ömer Uzun am Sonntag nicht auf dem Kunstrasen in der Riethsporthalle aufdribbeln wird. Der FC Rot-Weiß Erfurt und der Angreifer haben sich darauf geeinigt, den bis Sommer 2026 laufenden Vertrag des Spielers vorzeitig aufzulösen. Uzun hatte den Wunsch geäußert, sich beruflich neu zu orientieren, dem der Verein entsprochen hat. In der laufenden Saison stand Uzun zwar 14 Mal für RWE schon auf dem Feld, wurde dabei aber auch elf Mal - teilweise für wenige Minuten - eingewechselt. Dreimal nur vertraute Fabian Gerber auf ihn in der Startelf. Das einzige Tor in der laufenden Spielzeit war jedoch ein ganz wichtiges. Denn nach später Einwechslung traf Uzun in der 96. Minute zum Last-Minute-Sieg beim BFC Dynamo am 2. Spieltag.
Während seiner Zeit in Erfurt zeichnete sich Uzun durch Professionalität, Einsatzbereitschaft und Teamgeist aus – sowohl auf als auch neben dem Platz. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Beitrag im rot-weißen Trikot und wünscht ihm für die private und sportliche Zukunft alles Gute.