Vertrag aufgelöst, Hallenturnier vor der Brust

Am Freitag werden die Rot-Weißen ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung bestreiten, am Sonntag wartet das Highlight mit dem Domstadt Banden Masters in der Erfurter Riethsporthalle.

Seit diesem Montag befindet sich Rot-Weiß Erfurt in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Kurz zuvor konnte der Regionalligist mit Lucas Falcão bereits den ersten Neuzugang begrüßen, wie FuPa Thüringen berichtete. Am Freitag steht das erste Testspiel gegen den FC Erzgebirge Aue auf dem Programm, bevor RWE am Sonntag beim Domstadt Banden Masters in der Riethsporthalle antritt.

Erfurts' Trainer Fabian Gerber zum Turnierhighlight am kommenden Sonntag: „Wir schauen nach dem Testspiel am Freitag und am Samstag, wer einigermaßen fit ist für das Turnier am Sonntag. Die Jungs, die angeschlagen sind oder verletzt waren, werden am Sonntag nicht beim Hallenturnier dabei sein. Dennoch ist das eine schöne Geschichte, seit längerer Zeit mal wieder ein Hallenturnier in Erfurt. Entsprechend werden wir das auch ernst nehmen und eine vernünftige Mannschaft stellen. Wie diese aussieht, entscheiden wir kurzfristig.“