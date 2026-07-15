Vertrag abgeschlossen: 1860 München bleibt im Grünwalder Stadion

Gefordert: 1860-Präsident Gernot Mang. – Foto: Yannick Thedens

Die Spielbetriebs-GmbH hat einen Überlassungsvertrag mit der Stadt München abgeschlossen. Am Dienstag steht das erste Pflichtspiel im Totopokal an.

Mit der Unterzeichnung des Vertrags seien die organisatorischen und verbandsrechtlichen Voraussetzungen für die Austragung der Heimspiele in der Regionalliga-Saison 2026/27 geschaffen. Schon tags zuvor war bekannt geworden, dass die Löwen mit der Firma LMS Sport GmbH einen Vertrag als künftiger Ticketing-Dienstleister geschlossen haben. Grundvoraussetzung für den Verkauf der Dauerkarten für die kommende Spielzeit, der in wenigen Tagen beginnen soll.

Schritt für Schritt in eine (grün)-goldene 1860-Zukunft? Nun, um zu behaupten, dass der Patient Sechzig München über den Berg sei, dafür ist es sicherlich zu früh. Aber die Zukunft der Löwen nimmt mehr und mehr Konturen an. Am Dienstagnachmittag vermeldete der e.V. über seine Kanäle: „Die TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH hat heute einen Überlassungsvertrag mit der Landeshauptstadt München für das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße abgeschlossen.“

1860 München klärt Spielstätte – doch weitere Fragen bleiben offen

In der Infrastruktur geht es voran, doch wie sieht es sportlich aus? Am Dienstag steht bereits das erste Pflichtspiel der Saison an, wenn 1860 im Totopokal beim Kreisklassenteam SV Eintracht Berglern aufläuft. Ob dabei die neu gegründete Spielbetriebs-GmbH der Sechzger an den Start gehen kann?

Zum einen postete die Fußballabteilung in ihrer Instagram-Story die aktuelle Trainingszeit der Profis. Normalerweise ist diese den Kanälen der KGaA zu entnehmen. Zum anderen ist die Ismaik-Seite nach Informationen von Absolut Sechzig wenig daran interessiert, den geordneten Spielbetrieb der Löwen zu verzögern oder gar zu zerschlagen. Denn dieses Horrorszenario würde den Wert des ohnehin schon arg gebeutelten Konstrukts weiter in den Keller rauschen lassen. Klar ist aber auch: Ismaik wird die Situation weiterhin mit Argusaugen im Blick behalten.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt für die Vereinsspitze um Präsident Gernot Mang weiterhin nicht. Die Zeit tickt nach wie vor gnadenlos gegen 1860, viele Themen (Kader, Trikots, Dauerkartenpreise etc.) bleiben ungeklärt. Dienstagmittag postete der e. V. eine Spielvorschau für das Totopokal-Match. Als Wappen wurde dabei das Logo der Fußballabteilung genutzt. Der Löwe – noch so ein ungeklärtes Thema.