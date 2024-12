Verteidigung des TSV 1860: Überflieger Reich & viele Sorgenkinder

Es ist eine Statistik des Grauens: 34 Gegentreffer in 19 Partien mussten die Löwen in dieser Spielzeit schlucken – nur Haching und Osnabrück kassierten mehr Tore in der 3. Liga. Zum Vergleich: In der Vorsaison – vier Zähler weniger zur Pause – kassierte 1860 München zwölf (!) Treffer weniger. Im zweiten Teil der tz-Hinrundenanalyse dreht sich alles um die Verteidiger der Sechzger.

Jesper Verlaat