Verteidiger wechselt von der Landesliga in die Kreisliga

Verstärkung für unsere Defensive! Marcel Schreyer schließt sich dem SV Degerschlacht an! Der 27-jährige Defensivspezialist kommt im Sommer vom Landesligisten SV Croatia Reutlingen – und bringt nicht nur Qualität, sondern auch Charakter mit. Marcel steht für Mentalität, Leidenschaft und absolute Zuverlässigkeit auf dem Platz – genau das, was unser junges Team jetzt braucht! Trainer Heiko Lichtenberger: „Marcel ist unser absoluter Wunschspieler. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Einstellung wird er unser Team enorm bereichern.“ Willkommen in Degerschlacht, Marcel! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

TV Nebringen (Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Auf nun 200 Pflichtspiele im TVN Dress kommt auch Loris Killinger. 188 davon in der ersten Mannschaft. Er stand dabei 144 mal in der Startelf und erzielte 16 Tore. In seinen 12 Spielen in der zweiten Mannschaft gelangen ihm 4 Tore. Bisher ist er noch nie vom Platz gefolgen.

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Bezirk mit:

Zwei Absagen und ein Wackelkandidat: Spielleiter Matthias Pakai ist kurzfristig gezwungen worden, die für Freitag, 23. Mai, in Dornhan geplante Ü-50 Bezirksmeisterschaft zu verschieben. Als neuen Termin haben die fünf Teilnehmenden den 27. September ins Auge gefasst.

