Verteidiger wechselt vom Verbandsligisten zum Kreisliga-Spitzenreiter

Der TSV RSK Esslingen kann bereits frühzeitig den ersten Neuzugang für die Saison 2025/26 präsentieren – und der hat es in sich: Tasso Ketsemenidis wechselt vom FC Esslingen aus der Verbandsliga an die Weilstraße. Der 28-Jährige bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, sondern auch klare Führungsqualitäten. Über Jahre hinweg war Ketsemenidis beim FC Esslingen ein stabiler Faktor und integraler Bestandteil einer Mannschaft, die sich in der Verbandsliga etablieren konnte.

Viel Erfahrung für eine ambitionierte Mannschaft

Mit dem TSV RSK Esslingen schließt sich Ketsemenidis nun einem Verein an, der in der aktuellen Saison auf direktem Kurs in Richtung Bezirksliga liegt. Nach 21 Spieltagen steht der RSK mit 50 Punkten an der Spitze der Kreisliga A1 Neckar/Fils, sechs Zähler vor dem ärgsten Verfolger TSV Denkendorf. Die Verpflichtung von Ketsemenidis ist dabei nicht nur ein sportlicher Zugewinn, sondern ein klares Zeichen: Der Verein rüstet sich nicht nur für den Aufstieg, sondern auch für die darauffolgende Saison in einer höheren Liga.

Ein Spieler mit regionaler Verbundenheit

Dass sich Tasso Ketsemenidis für den TSV RSK entschieden hat, ist kein Zufall. Der Defensivakteur kennt die Region, ist fußballerisch hier verwurzelt und bringt eine hohe Identifikation mit. Seine Stärken liegen in der Spielübersicht, seiner Zweikampfführung und einem ausgeprägten Positionsspiel – allesamt Qualitäten, die der Mannschaft von Trainer Kovacic im nächsten Schritt der Entwicklung zugutekommen werden.

Sportlich wie menschlich ein Gewinn

Die Vereinsverantwortlichen betonen, dass es bei der Verpflichtung nicht nur um sportliche Faktoren ging. Ketsemenidis gilt als absoluter Teamplayer, der mit seiner professionellen Einstellung auch abseits des Platzes Akzente setzt. Sein Wechsel ist daher mehr als ein Transfer – er ist ein Baustein für ein ambitioniertes, nachhaltig aufgestelltes Team.

Konzentration auf das Hier und Jetzt

Auch wenn der Blick in die Zukunft gerichtet ist, liegt der Fokus für alle Beteiligten zunächst auf dem Saisonfinale. Der TSV RSK kämpft um den direkten Aufstieg, der FC Esslingen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Ketsemenidis will sich bis zum letzten Spieltag voll für seinen aktuellen Klub einsetzen, ehe er im Sommer mit voller Kraft in das neue Kapitel seiner Karriere startet.