Verteidiger mit »Zweikampfstärke und Mentalität« für Pipinsried Der 21-jährige Tobias Reichl hat einen Vertrag beim Bayernligisten unterschrieben von PM / ts · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Neuzugang des FC Pipinsried: Tobias Reichl – Foto: Verein

Der Bayernligist FC Pipinsried treibt seine Kaderplanung weiter voran und freut sich, mit Tobias Reichl einen zweikampfstarken und entwicklungsfähigen Innenverteidiger aus dem Dachauer Raum unter Vertrag nehmen zu können. "Der 21-jährige Abwehrmann wechselt zur neuen Saison ins gelb-blaue Lager und soll die Defensive des FCP mit seiner Zweikampfstärke und Mentalität verstärken", heißt es in der Pressemitteilung des Klubs.

In seiner Jugendzeit wurde der Jungspund unter anderm beim SC Fürstenfeldbruck und Türkgücü München angehört. Beim früheren Drittligisten gehörte Reichl dem Jahrgang an, der 2023 Meister U19-Landesliga Süd wurde, den Sprung in die Bayernliga schaffte und dort als Neuling den Klassenerhalt realisieren konnte. Anschließend wechselte der Neu-Pipinsrieder zum damaligen Landesligisten VfR Garching, für den er 16 Einsätze absolvierte. Zuletzt war der Oberbayer beim SV Todesfelde in der Landesliga Holstein aktiv.

"Tobi bringt mit seiner Zweikampfstärke die Basisfähigkeit eines Verteidigers mit und besitzt zudem ein gutes Aufbauspiel. Des Weiteren ist er in der Region rund um Pipinsried verwurzelt. Wir waren bereits im Winter mit Ihm im Austausch und sind froh, dass es jetzt zur neuen Saison funktioniert hat. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird und mit seiner Energie ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft", lässt die sportliche Leitung des FC Pipinsried verlauten.