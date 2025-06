Verteidiger im Anflug - Berkefeld kommt von Union Salzgitter

Die Germania aus Bleckenstedt hat in den vergangenen Wochen schon einige hochkarätige Neuzugänge vorstellen können. Wie der Verein nun via Instagram mitteilte, kommt nun Neuzugang Nummer Sieben. Luis Berkefeld kommt vom SV Union Salzgitter nach Bleckenstedt..

Der 20-Jährige spielte in der Jugend unter anderem für die Eintracht aus Braunschweig und machte seine ersten Schritte im Herrenbereich dann für den SV Union Salzgitter. In der Saison 23/24 war der Verteidiger absoluter Stammspieler und stand in 28 Partien auf dem Feld, wodurch er einen erheblichen Anteil am Aufstieg in die Landesliga hatte.

In der frisch abgelaufenen Saison kamen dann 24 Landesligaspiele dazu, 21 in der Startelf, doch den Abstieg konnte der Youngster auch nicht verhindern. Salzgitter stieg im Endeffekt als Letzter ab, doch der 20-Jährige bleibt der Landesliga erhalten. Den Schritt nach Bleckenstedt geht Berkefeld, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Bei der Germania freut man sich auf eine ruhige Spielweise, ein gutes Stellungsspiel und eine gute Übersicht.