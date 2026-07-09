Verteidiger des VfR Aalen wechselt in die Regionalliga Bayern

– Foto: Eibner / Verein

Beim VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, ist der nächste Abgang geklärt. Jason Prodanovic verlässt die Ostalb und wechselt zum 1. FC Schweinfurt 05. Der 25-Jährige kam in der Meistersaison auf 14 Oberliga-Einsätze und bringt viel Regionalliga-Erfahrung mit für seine neue Aufgabe in Bayern.

Prodanovic war beim VfR Aalen Teil der Mannschaft, die in der Saison 2025/26 die Oberliga Baden-Württemberg gewann und den Aufstieg in die Regionalliga Südwest schaffte. In dieser Runde absolvierte er 14 Spiele und bereitete einen Treffer vor. Nun führt ihn der Weg zum 1. FC Schweinfurt 05, wo er in der Regionalliga Bayern geführt wird.

In seiner bisherigen Laufbahn kommt Prodanovic auf 185 erfasste Spiele, elf Tore und 16 Vorlagen. Vor seiner Zeit in Aalen spielte er unter anderem für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern, für die U23 von Holstein Kiel in der Regionalliga Nord und für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West. Dort sammelte er mit 37 Einsätzen in der Saison 2021/22 besonders viel Spielpraxis. Weitere Stationen waren die SpVg Schonnebeck, der MSV Duisburg im Nachwuchsbereich, Rot-Weiss Essen II und Borussia Dortmund im Juniorenfußball. Damit bringt er für seine neue Aufgabe eine breite Ausbildung und Erfahrung aus mehreren Regionalligen mit.