Verteidiger des VfR Aalen wechselt in die Regionalliga Bayern

Beim VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, ist der nächste Abgang geklärt. Jason Prodanovic verlässt die Ostalb und wechselt zum 1. FC Schweinfurt 05. Der 25-Jährige kam in der Meistersaison auf 14 Oberliga-Einsätze und bringt viel Regionalliga-Erfahrung mit für seine neue Aufgabe in Bayern.
Prodanovic war beim VfR Aalen Teil der Mannschaft, die in der Saison 2025/26 die Oberliga Baden-Württemberg gewann und den Aufstieg in die Regionalliga Südwest schaffte. In dieser Runde absolvierte er 14 Spiele und bereitete einen Treffer vor. Nun führt ihn der Weg zum 1. FC Schweinfurt 05, wo er in der Regionalliga Bayern geführt wird.
In seiner bisherigen Laufbahn kommt Prodanovic auf 185 erfasste Spiele, elf Tore und 16 Vorlagen. Vor seiner Zeit in Aalen spielte er unter anderem für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern, für die U23 von Holstein Kiel in der Regionalliga Nord und für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West. Dort sammelte er mit 37 Einsätzen in der Saison 2021/22 besonders viel Spielpraxis. Weitere Stationen waren die SpVg Schonnebeck, der MSV Duisburg im Nachwuchsbereich, Rot-Weiss Essen II und Borussia Dortmund im Juniorenfußball. Damit bringt er für seine neue Aufgabe eine breite Ausbildung und Erfahrung aus mehreren Regionalligen mit.
Der Abgang ist Teil der weiteren Kaderbewegungen beim VfR Aalen nach dem Aufstieg. Neben Prodanovic verlassen auch Steffen Kienle, Tarik Schwinger, Ben Cahani und Marco Frisch den Verein. Neu im Kader von Trainer Beniamino Molinari stehen Michael Kleinschrodt, Lasse Jürgensen, Gianluca Gaudino, Tom Barth, Sean Seitz, David Grözinger und Melvin Onos. Für den VfR bedeutet der Wechsel von Prodanovic den Verlust eines Spielers, der nachgewiesene Erfahrung im Herrenbereich mitbringt. Gleichzeitig arbeitet der Aufsteiger daran, den Kader für die Regionalliga Südwest mit neuen Profilen zu ergänzen und die erfolgreiche Oberliga-Saison auf höherem Niveau fortzusetzen. Für Prodanovic bietet Schweinfurt nun ein Umfeld, in dem er seine Erfahrungen aus Aalen, Augsburg, Kiel und Uerdingen erneut in einer anspruchsvollen Regionalliga einbringen und seine Rolle in der Mannschaft festigen kann.