Verteidiger bleibt auf Leihbasis in Wiedenbrück Der VfL Osnabrück setzt die Entwicklung von Joschka Kroll konsequent fort. von red · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser

Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Lila-Weißen verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 auf Leihbasis für den SC Wiedenbrück in der Regionalliga West auflaufen.

Für Joschka Kroll geht der eingeschlagene Weg weiter. Nach seiner ersten Leihsaison beim SC Wiedenbrück erhält der 21-Jährige die Möglichkeit, ein weiteres Jahr Spielpraxis in der Regionalliga West zu sammeln. Zuvor verlängerte der VfL Osnabrück den Vertrag mit dem Defensivspieler. Kroll stammt aus der Jugend der TSG Burg Gretesch und wechselte 2019 in den Nachwuchs des VfL. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und führte die U19 als Kapitän an. Im Sommer 2025 erhielt der Innenverteidiger seinen ersten Profivertrag und wurde direkt an den SC Wiedenbrück verliehen.

Wichtige Spielpraxis in der Regionalliga In seiner Premierensaison im Herrenbereich absolvierte Kroll 23 Pflichtspiele für den Regionalligisten und sammelte wertvolle Erfahrungen. Zwar belegte Wiedenbrück am Saisonende einen sportlichen Abstiegsplatz, dennoch blieb der Verein in der Regionalliga. Möglich wurde dies durch den Abstieg der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf II infolge des Abstiegs der Profimannschaft in die 3. Liga. Beim VfL bewertet man die Entwicklung des Abwehrspielers positiv und sieht in einer weiteren Leihe den richtigen Schritt.