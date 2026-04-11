"Versuchen, von Spiel zu Spiel zu denken" - Mühlen empfängt Voxtrup

– Foto: Robert Gertzen

Für GW Mühlen steht im Münsterland-Stadion ein anspruchsvolles Heimspiel gegen den VfR Voxtrup an. Trainer Andreas Hinrichs erwartet einen Gegner, der aktuell in starker Verfassung ist..

„Wir erwarten mit dem VfR Voxtrup einen formstarken Gegner im Münsterland-Stadion.“ Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen diese Einschätzung: 3:1-Sieg gegen Firrel, 0:1 gegen Eintracht Nordhorn, 0:0 gegen Papenburg. „Das sind schon sehr, sehr stabile Ergebnisse.“

Hinrichs hebt vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit und taktische Disziplin des Gegners hervor: „Voxtrup ist eine Mannschaft, die vom Trainer Alexander Heinz immer sehr, sehr gut eingestellt ist, die taktisch extrem diszipliniert arbeitet, die mannschaftlich geschlossen ist und die sehr fleißig ist.“ Entsprechend klar ist die Erwartungshaltung:„Von daher wird es für uns eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, dessen sind wir uns auf jeden Fall bewusst.“ „Auch das Hinspiel war ja schon sehr schwierig in Voxtrup. Da lagen wir 2:0 zurück, konnten das Spiel noch mit ein bisschen Glück drehen.“ 4:2 konnte Mühlen damals gewinnen. Dennoch blickt Mühlen positiv auf die anstehende Partie: „Wir sind auf jeden Fall gewarnt, freuen uns aber natürlich trotzdem auf das Spiel. Schön, dass wir wieder auf den Platz gehen können und zuhause spielen.“ Mühlen spielte zuletzt drei Mal in der Ferne.