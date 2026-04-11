"Versuchen, von Spiel zu Spiel zu denken" - Mühlen empfängt Voxtrup

Für GW Mühlen steht im Münsterland-Stadion ein anspruchsvolles Heimspiel gegen den VfR Voxtrup an. Trainer Andreas Hinrichs erwartet einen Gegner, der aktuell in starker Verfassung ist..
„Wir erwarten mit dem VfR Voxtrup einen formstarken Gegner im Münsterland-Stadion.“ Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen diese Einschätzung: 3:1-Sieg gegen Firrel, 0:1 gegen Eintracht Nordhorn, 0:0 gegen Papenburg. „Das sind schon sehr, sehr stabile Ergebnisse.“
Hinrichs hebt vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit und taktische Disziplin des Gegners hervor: „Voxtrup ist eine Mannschaft, die vom Trainer Alexander Heinz immer sehr, sehr gut eingestellt ist, die taktisch extrem diszipliniert arbeitet, die mannschaftlich geschlossen ist und die sehr fleißig ist.“ Entsprechend klar ist die Erwartungshaltung:„Von daher wird es für uns eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, dessen sind wir uns auf jeden Fall bewusst.“
„Auch das Hinspiel war ja schon sehr schwierig in Voxtrup. Da lagen wir 2:0 zurück, konnten das Spiel noch mit ein bisschen Glück drehen.“ 4:2 konnte Mühlen damals gewinnen. Dennoch blickt Mühlen positiv auf die anstehende Partie: „Wir sind auf jeden Fall gewarnt, freuen uns aber natürlich trotzdem auf das Spiel. Schön, dass wir wieder auf den Platz gehen können und zuhause spielen.“ Mühlen spielte zuletzt drei Mal in der Ferne.
Gleichzeitig ist die tabellarische Situation dem Trainer bewusst: „Natürlich können wir die Tabelle lesen, gar keine Frage und wissen, dass der Rückstand jetzt auch nicht so klein ist.“ Die Tabellenspitze ist nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien bis auf vier Punkte in die Ferne gerückt. Außerdem hat man eine Partie mehr auf dem Konto.
Dennoch will sich Mühlen nicht unter Druck setzen lassen: „Wir versuchen jetzt einfach von Spiel zu Spiel zu denken und dann schauen wir einfach mal, was vielleicht im weiteren Saisonverlauf noch möglich ist.“ Der Fokus liegt klar auf der eigenen Leistung und der Freude am Spiel: „Wir haben jetzt gar keinen Druck und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns einfach wieder auf ein Fußballspiel zu freuen.“
Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten kann man aber dennoch den Druck auf die Top-Plätze aufrechterhalten.
Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.