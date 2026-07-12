„Versuchen, unter den Top 5 zu landen“

– Foto: Thurner

Im FuPa-Teamcheck blickt Marcel Ruoff, Spieler der SF Dußlingen II in der Kreisliga B6 Alb, auf die vergangene Saison zurück, erklärt die Zielsetzung für die kommende Spielzeit und spricht über den personellen Umbruch sowie die Neuigkeiten im Verein.

Die Saison 2025/2026 verlief aus Sicht der SF Dußlingen II ordentlich, ließ aber gleichzeitig erkennen, in welchen Bereichen sich die Mannschaft noch steigern muss. Während sich die Defensive im Vergleich zur Hinrunde stabilisierte, fehlte es im Angriff häufig an der nötigen Durchschlagskraft. Genau dort soll in den kommenden Monaten angesetzt werden.

Die Mannschaft nimmt die positiven Ansätze aus der vergangenen Spielzeit mit, weiß aber gleichzeitig, dass insbesondere die Chancenverwertung verbessert werden muss, um in der kommenden Saison erfolgreicher zu sein.

„Es war okay. Wir haben weniger Gegentore als in der Hinrunde bekommen. Aber leider auch wenig Tore geschossen, und daran arbeiten wir in der neuen Saison“, sagt Marcel Ruoff gegenüber FuPa.

Vorbereitung unter besseren Voraussetzungen

Auch die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 unterscheidet sich von den Vorjahren. Durch einen größeren Kader können die Trainingseinheiten besser geplant werden. Gleichzeitig wird großer Wert darauf gelegt, dass die Spieler bereits in der Sommerpause die Grundlagen für eine erfolgreiche Vorbereitung schaffen.

„Die Vorbereitung wird dieses Mal etwas anders ablaufen, da wir einige Spieler mehr sind und besser planen können. Bei mir hat die Vorbereitung schon seit zwei Wochen begonnen. Jeder sollte sich in der Pause fit halten – Fazit vom Trainer.“

Mit einer besseren personellen Situation wollen die SF Dußlingen II die Grundlage dafür schaffen, körperlich gut vorbereitet in die neue Saison zu starten.

Junge Mannschaft soll sich weiterentwickeln

Die Entwicklung der Mannschaft steht weiterhin im Mittelpunkt. Einen einzelnen Akteur möchte Marcel Ruoff dabei bewusst nicht hervorheben. Vielmehr sieht er bei allen Spielern Potenzial, das in den kommenden Monaten weiter ausgeschöpft werden soll.

„Generell entwickeln sich alle ganz gut, aber es könnte noch mehr drin sein, da unsere Mannschaft sehr jung ist.“

Gerade das geringe Durchschnittsalter der Mannschaft macht Hoffnung, dass sich viele Spieler in der neuen Saison noch einmal deutlich weiterentwickeln können. Entsprechend soll die kontinuierliche Arbeit im Training langfristig Früchte tragen.

Top fünf als Ziel – vielleicht ist sogar mehr möglich

Mit Blick auf die kommende Spielzeit formuliert Marcel Ruoff ein klares Ziel. Die Mannschaft möchte sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren und möglichst um die vorderen Plätze mitspielen.

„Versuchen, unter den Top 5 zu landen, wenn nicht sogar mehr drin wäre.“

Die Zielsetzung zeigt, dass sich die Mannschaft trotz der Herausforderungen der vergangenen Saison einiges vorgenommen hat und den eingeschlagenen Weg weitergehen möchte.

Zwei Mannschaften zählen zu den Favoriten

Im Titelkampf erwartet Marcel Ruoff vor allem zwei Mannschaften ganz vorne. Für ihn gehören der TSV Gomaringen II und die SGM Öschingen/Talheim zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf die Meisterschaft.

„TSV Gomaringen 2 und SGM Öschingen/Talheim werden sicherlich um die Meisterschaft spielen.“

Große Veränderungen im Kader

Auch personell hat sich bei den SF Dußlingen II einiges getan. Mehrere Spieler haben den Verein verlassen oder ihre Laufbahn beendet. Marco Kallenbach wechselt zum TSV Betzingen II. Limam Dibba verlässt den Verein, sein neuer Verein steht derzeit noch nicht fest. Olguner Ekiz beendet seine Karriere. Zudem hören Spieler-Co-Trainer Cengiz Karaoglan und Co-Trainer Oguz Yildiz auf. Auch für Max Semmler endet die aktive Laufbahn nach einem Kreuzbandriss.

Auf der anderen Seite dürfen sich die SF Dußlingen II über einige neue Gesichter freuen. Marc Reichmann übernimmt die Aufgabe als neuer Co-Spielertrainer. Aus der eigenen Jugend rückt Dwayne Moore in den Aktivenbereich auf. Davide Bellini wechselt vom SV Hailfingen zu den SF Dußlingen II, Ahmet Arda Yilmaz schließt sich vom FC Rottenburg dem Team an. Darüber hinaus könnte der Kader noch um einen weiteren Spieler ergänzt werden.

Regeländerung gegen Zeitspiel befürwortet

Bei den Regeländerungen, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft eingeführt wurden, spricht sich Marcel Ruoff insbesondere für eine Anpassung im Amateurfußball aus, die das Zeitspiel erschweren soll.

„Das Zeitlimit beim Auswechseln sollte bei uns auch eingeführt werden, um keine Zeit zu verzögern.“

Auch abseits des Platzes gibt es Fortschritte

Nicht nur sportlich hat sich bei den SF Dußlingen II etwas getan. Auch die Infrastruktur des Vereins wurde verbessert. So wurden auf dem oberen Sportplatz neue Flutlichter installiert und inzwischen fertiggestellt. Damit gibt es auch neben dem personellen Umbruch eine positive Entwicklung im Vereinsumfeld.