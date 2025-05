„Versuche alles, um an Informationen über den Gegner zu gelangen“ – Neuried vor Relegation

Gelingt dem TSV Neuried in maximal vier Extraschichten doch noch der Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd? Am heutigen Dienstagabend startet die Abstiegsrelegation mit dem Hinspiel der ersten Runde im Altmühltal beim VfB Eichstätt II.

Als der TSV Neuried das letzte Mal Kreisliga spielte, hieß der Trainer noch Ralf Jaser, amtierender Fußball-Weltmeister war Spanien – und Thomas Müller spielte seine erst zweite komplette Bundesliga-Saison beim FC Bayern. 14 Jahre ist das mittlerweile her, im Sommer des Jahres 2011 schafften die Grün-Weißen als Tabellenerster den Durchmarsch aus der Kreisklasse in die Bezirksliga. Nächste Saison könnte die Zukunft im Sportpark allerdings wieder Kreisliga heißen, falls der TSV die Relegation nicht erfolgreich meistert. „Wir versuchen, das Positive in den Mittelpunkt zu rücken. Relegationsspiele sind immer etwas ganz Besonderes und machen Spaß“, stellt Trainer Thomas Hiechinger klar. Die erste Aufgabe der Neurieder heißt VfB Eichstätt II, das Hinspiel in der Domstadt beginnt am heutigen Dienstag bereits um 18.30 Uhr.

Thomas Hiechinger, Trainer des TSV Neuried

Dabei erwartet die Neurieder eine Fahrt ins Ungewisse. „Ich versuche alles, um an Informationen über den Gegner zu gelangen. Es ist aber nicht leicht“, berichtet Hiechinger. Das liegt auch daran, dass sein Team eine zweite Mannschaft als Kontrahenten hat. Der VfB spielte in der Rückrunde der Bezirksliga Nord oft mit stark schwankenden Aufstellungen. „Es macht natürlich einen Unterschied, ob ein Spieler schon Bayernliga-Erfahrung hat oder nicht“, sagt der TSV-Coach. Die erste Garnitur der Eichstätter krönte sich am Wochenende mit einem 4:1-Erfolg in Abtswind sogar zum Meister der Bayernliga Nord und machte damit die Rückkehr in die Regionalliga Bayern perfekt.

Schlechter lief es in dieser Saison für die Zweite, die zwar noch nicht so lange wie Neuried, aber immerhin auch schon seit 2018 ununterbrochen in der Bezirksliga spielt. In 30 Partien holte die VfB-Reserve diese Saison nur sechs Siege und fünf Unentschieden. Der siebte Erfolg wurde ihr vor wenigen Wochen vom Verbandssportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) aberkannt: Eichstätt II hatte im März beim Sieg über den späteren Meister SVN München einen nicht einsatzberechtigten Spieler aufgestellt.

„Wir wollen uns aber gar nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen und mehr auf uns schauen“

Thomas Hiechinger

„Wir wollen uns aber gar nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen und mehr auf uns schauen“, stellt Hiechinger klar. Seine Mannschaft gewann in der Rückrunde zwar nur eine einzige Partie, doch die Leistungskurve zeigte zuletzt wieder nach oben. „Schön ist auch, dass viele schon für die neue Saison zugesagt haben, egal, in welcher Liga wir spielen“, teilt Hiechinger erfreut mit. Nicht mehr dabei sein wird dann allerdings Torwart und Leistungsträger Martin Egner. „Das war aber auch von vornherein so abgesprochen“, sagt der TSV-Trainer. Der 36-jährige Keeper hängt nach der Runde altersbedingt die Fußballschuhe an den Nagel. Schwierig gestalten sich hingegen laut Hiechinger die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. „Da spielt es natürlich schon eine Rolle, in welcher Liga wir nächste Saison spielen werden“, so der Coach.

Das Rückspiel am Samstag wurde derweil um eine Stunde nach vorne geschoben. Neue Anstoßzeit im Neurieder Sportpark soll 14 Uhr sein.