Versteigerung und Vertragsverlängerungen

FSV Luckenwalde (Regionalliga Nordost)

Versteigerung der Sondertrikots für das Palliativnetzwerk Luckenwalde gestartet



Unser 27. Spieltag der Regionalliga Nordost gegen die U23 von Hertha BSC stand ganz unter dem Motto: Unterstützung des @palliativnetzwerk_luckenwalde.



Die Versteigerung ist angelaufen und noch eine weitere Woche online. Im Beitrag auf der Homepage sind die einzelnen Versteigerungen der insgesamt 18+2 Trikots verlinkt (Link in der Bio).

Wir sagen im Voraus vielen Dank im Namen des Pallitivnetzwerkes Luckenwalde.

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (Brandenburgliga)

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (Brandenburgliga)

𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗴𝘀𝘃𝗲𝗿𝗹ä𝗻𝗴𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴! 𝗘𝗺𝗺𝗮𝗻𝗼𝘂𝗶𝗹 𝗗𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗸𝗼𝘀 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝘁 𝗕𝗹𝗮𝘂-𝗪𝗲𝗶ß!



Starke Paraden, klare Ansagen, sichere Präsenz – Manu verlängert seinen Vertrag und bleibt auch in der kommenden Saison unsere Nummer 1!



Der Stammtorhüter kam im Sommer 2024 vom MSV Rüdersdorf zu Blau-Weiß Petershagen. Zuvor spielte er u.a. für Frankonia Wernsdorf und Germania Schöneiche.



Saisonbilanz:

19 Einsätze

7-mal zu Null



Cheftrainer Steve Georgés: „Manu strahlt Ruhe und Sicherheit aus, ist stark auf der Linie und im Eins-gegen-eins. Wir sind froh, dass er weiterhin für uns im Tor steht.“



Sportlicher Leiter Felix Schütz: „Ich habe Manu im Winter kennengelernt und war sofort beeindruckt von seiner Ausstrahlung und Konstanz. Er gibt der Mannschaft Stabilität – umso schöner, dass er bleibt.“

𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗴𝘀𝘃𝗲𝗿𝗹ä𝗻𝗴𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴! 𝗧𝗼𝗺 𝗪𝗼𝗿𝗺 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝘁 𝗕𝗹𝗮𝘂-𝗪𝗲𝗶ß!



Schnell, dynamisch und extrem athletisch – Tom Worm verlängert seinen Vertrag und bleibt auch in der kommenden Saison Teil unserer Offensive!



Der 25-Jährige kam im Sommer 2023 von Tennis Borussia Berlin (Regionalliga) zu Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf. Davor spielte er u.a. für den FSV Luckenwalde, seine Ausbildung absolvierte er beim BFC Dynamo, Empor Berlin und Union Berlin.



Bilanz bei Blau-Weiß:

49 Spiele

10 Tore

3 Vorlagen



Cheftrainer Steve Georgés: „Tom ist unfassbar athletisch, bringt viel Tempo und Dynamik ins Spiel. Auf dem Flügel sorgt er immer wieder für gefährliche Momente.“



Sportlicher Leiter Felix Schütz: „Ein Spieler mit Tempo, Kraft und Qualität. Tom gibt unserem Spiel enormen Punch – wichtig, dass er bleibt.“

SV Germania Schöneiche (Brandenburgliga)

SV Germania Schöneiche (Brandenburgliga)

Germanen bleiben an Board - Teil I



Wir freuen uns, passend zum aktuell sportlichen Aufwind in unserer Brandenburgliga-Mannschaft weitere Vertragsverlängerungen bekanntgeben zu können:



Richard „Richie“ Bergmann (26) zahlte das Vertrauen des Vereins nicht nur mit einem Tor am Wochenende, sondern auch mit einer Unterschrift unter seiner neuen Vereinbarung zurück. Wir freuen uns dich weiter im Trikot mit dem Eichenblatt zusehen, Richie.



Im Verein seit: 07/2022

Spiele: 62

Tore: 3



Auch Niclas „Merti“ Mertins (26) verlängert seinen laufenden Vertrag und wird weiter die Defensive unseres Brandenburgliga-Teams stärken. Schön, dass du weiter dabei bist, Merti.



Im Verein seit: 07/2023

Spiele: 42

Tore verhindert: 59



Nicht zuletzt bleibt uns auch Philipp „Wanne“ Wannke (31) erhalten und läuft auch in Zukunft die Außenbahnen der Liga entlang. Wir freuen uns zu sehen, dass du dich wohlfühlst in der Germania-Familie, Wanne!



Im Verein seit: 07/2022

Spiele: 52

Tore: 1

