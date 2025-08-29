Trainer Alexander Schmidbauer sieht die Entscheidung als Weg des geringsten Widerstands. Am Mittwoch endete seine Amtszeit in Freising. – Foto: Michalek

„Verstehen muss ich es nicht“: Schmidbauer äußert sich zu seiner Trainerentlassung beim SEF Trainer spricht erstmals Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord SE Freising Alexander Schmidbauer

Fußball-Bezirksligist SE Freising hat sich von Trainer Alexander Schmidbauer getrennt. Für ihn selbst ist das der falsche Ansatz.

Freising – Das Spiel zwischen dem SE Freising und der SpVgg Kammerberg (1:2) am Dienstag war noch nicht lange abgepfiffen, da standen der Sportliche Leiter Sebastian Thalhammer und der neue Sportdirektor Andreas Schlechta bereits zusammen und diskutierten gestenreich. Sechs Partien sind in der Bezirksliga Nord absolviert – doch beim SEF stehen erst zwei Siege zu Buche. Zu wenige für die eigenen Ansprüche. Und keine 24 Stunden nach der Niederlage folgte das, was sich am Abend zuvor angedeutet hatte: Freising trennte sich mit sofortiger Wirkung von Coach Alexander Schmidbauer (36). War es das Ergebnis im Landkreis-Derby oder generell das Auf und Ab in der neuen Runde? Wer genauer hinhört, der merkt, dass es hinter den Kulissen schon länger gebrodelt haben muss. „Wir hatten nicht die Hoffnung, dass es sich zeitnah bessert“, sagt Schlechta. „Noch sind es nur sieben Punkte Rückstand zur Tabellenspitze, das lässt sich mit einer Serie aufholen.“ Es sei schade gewesen, dass man mit Schmidbauer nicht den Weg zur Topmannschaft geschafft habe, schob der SEF in einer Pressemeldung hinterher.

„Ich hoffe, dass sich die Mannschaft vom Druck befreit.“ Und Schmidbauer selbst? Der betont, dass er viele Menschen beim SEF, auf und abseits des Platzes, ins Herz geschlossen und sich dort sehr wohl gefühlt habe. Er habe die Mannschaft nach dem Abstieg 2023 in einer schwierigen Situation übernommen und sei „Trainer geworden, um mittelfristig in die Landesliga aufzusteigen“. Er sei nach wie vor überzeugt davon, dass man das zusammen erreicht hätte. Die Entscheidung der sportlichen Führung akzeptiere er, „verstehen muss ich sie aber nicht“, so der 36-Jährige. Die Entlassung des Coaches sieht Schmidbauer als Weg des geringsten Widerstands, aus seiner Sicht sei das aber der falsche Ansatz. „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft vom – meist selbst auferlegten – Druck befreit und mit vielen Siegen belohnt.“