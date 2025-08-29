„Verstehen muss ich es nicht“: Schmidbauer äußert sich zu seiner Trainerentlassung beim SEF

Fußball-Bezirksligist SE Freising hat sich von Trainer Alexander Schmidbauer getrennt. Für ihn selbst ist das der falsche Ansatz.
Freising – Das Spiel zwischen dem SE Freising und der SpVgg Kammerberg (1:2) am Dienstag war noch nicht lange abgepfiffen, da standen der Sportliche Leiter Sebastian Thalhammer und der neue Sportdirektor Andreas Schlechta bereits zusammen und diskutierten gestenreich. Sechs Partien sind in der Bezirksliga Nord absolviert – doch beim SEF stehen erst zwei Siege zu Buche. Zu wenige für die eigenen Ansprüche. Und keine 24 Stunden nach der Niederlage folgte das, was sich am Abend zuvor angedeutet hatte: Freising trennte sich mit sofortiger Wirkung von Coach Alexander Schmidbauer (36).
War es das Ergebnis im Landkreis-Derby oder generell das Auf und Ab in der neuen Runde? Wer genauer hinhört, der merkt, dass es hinter den Kulissen schon länger gebrodelt haben muss. „Wir hatten nicht die Hoffnung, dass es sich zeitnah bessert“, sagt Schlechta. „Noch sind es nur sieben Punkte Rückstand zur Tabellenspitze, das lässt sich mit einer Serie aufholen.“ Es sei schade gewesen, dass man mit Schmidbauer nicht den Weg zur Topmannschaft geschafft habe, schob der SEF in einer Pressemeldung hinterher.
Und Schmidbauer selbst? Der betont, dass er viele Menschen beim SEF, auf und abseits des Platzes, ins Herz geschlossen und sich dort sehr wohl gefühlt habe. Er habe die Mannschaft nach dem Abstieg 2023 in einer schwierigen Situation übernommen und sei „Trainer geworden, um mittelfristig in die Landesliga aufzusteigen“. Er sei nach wie vor überzeugt davon, dass man das zusammen erreicht hätte. Die Entscheidung der sportlichen Führung akzeptiere er, „verstehen muss ich sie aber nicht“, so der 36-Jährige. Die Entlassung des Coaches sieht Schmidbauer als Weg des geringsten Widerstands, aus seiner Sicht sei das aber der falsche Ansatz. „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft vom – meist selbst auferlegten – Druck befreit und mit vielen Siegen belohnt.“
Den SEF-Verantwortlichen ist es wichtig zu betonen, dass es „nichts Zwischenmenschliches“ gewesen sei. Dennoch dürfte es die letzten Tage rumort haben. Bereits am Freitag vor einer Woche, nach dem 2:2-Remis gegen den TSV 54-DJK München, standen Thalhammer und Schlechta zusammen, am Montag tagte der Mannschaftsrat. Und: Während Alex Schmidbauer, nur ein Beispiel, auf seiner Idee mit der Dreierkette beharrte, war es, so ist zu hören, im Endeffekt das Team selbst, das gegen Kammerberg auf vier Verteidiger umgestellt hatte. Auch die Aufstellung mit drei defensiven Mittelfeldspielern sorgte bei den Anhängern für Erstaunen. Doch hätte es nicht auch mit Schmidbauer die Wende geben können? „Ich denke nicht“, sagt Schlechta.
Wie geht es nun weiter? Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Christoph Glas (33) das Kommando. Mindestens am Samstag (16 Uhr) beim FC Gerolfing, am Dienstag im Pokalderby beim BC Attaching und am Freitag darauf beim Heimspiel gegen den VfR Garching. Danach soll ein neuer Chefcoach präsentiert werden. „Wir waren mit einfachen Mitteln zu bespielen“, zeigt Sportdirektor Schlechta auf. Das soll sich in Zukunft ändern.