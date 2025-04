Versteckspiel des SV Sonsbeck wird bestraft

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SV Sonsbeck am Sonntag in der Oberliga Niederrhein. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing unterlag am 27. Spieltag völlig verdient mit 0:2 (0:0) gegen den TVD Velbert. Mit dem Ergebnis waren die Rot-Weißen gegen den Tabellenvorletzten sogar noch gut bedient. Losing wetterte: „Wenn man keine Leistung bringt, verliert man in der Oberliga gegen jede Mannschaft.“

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Aber Keita Taguchi (12.), Marvin Brüggehoff (21.), Alessandro Marino (23.), Kaan Terzi (24.) und Taira Kayama (30./33.) zielten zu ungenau. Eine Ecke von Linus Krajac köpfte Klaus Keisers haarscharf am Pfosten vorbei (32.). In der 36. Minute war Binn auf und davon. Anstatt selbst abzuschließen, wählte er den Querpass auf Philip Pokora, der im letzten Moment von einem Velberter geblockt wurde.

Die 250 Zuschauer im Willy-Lemkens-Sportpark bekamen schon im ersten Abschnitt schwere Kost geboten. Nachdem Niklas Binn mit seinem Pfostentreffer (4.) bereits zu Beginn die Führung auf dem Fuß hatte, schlichen sich in der Folge viele Ungenauigkeiten ins Sonsbecker Spiel ein. Stockfehler, ein schwaches Passspiel und falsche Entscheidungen ließen die Gäste in die Partie kommen. Die ansonsten sichere Defensivabteilung der Rot-Weißen kam immer einen Schritt zu spät und Velbert infolgedessen zu einigen Abschlüssen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel. Sonsbeck zeigte enorme Lücken in der Hintermannschaft. Vorne fehlte jede Durchschlagskraft gegen die schlechteste Defensive der Liga (80 Gegentore). Nach eigenem Ballverlust in der Offensive konterte Velbert (49.). Aber der Tabellenvorletzte konnte die zahlreichen Gastgeschenke noch nicht nutzen. Nach einer Stunde war es aber doch passiert: Nach einer Hereingabe von Leif Linnig aus dem Halbfeld verwertete Joshua Telesphore Kapenda volley am zweiten Pfosten zum 1:0 (60.).

Losing: "Wir spielen im Moment so, wie wir trainieren – ohne Spannung"

Und es wurde immer wilder. In der 68. Minute tauchte Kayama völlig allein vor Keeper Jonas Holzum auf. Aber der Gästeakteur schaffte das Kunststück, den Ball nicht im Tor zu versenken – Glück für den SV Sonsbeck. Losing reagierte und brachte für die Schlussphase mit David Somodi, Yuichiro Kichize und Hayato Uchimura gleich drei frische Kräfte. Aber auch die Wechsel und eine Systemumstellung vom 3-4-3 in ein 4-4-2 änderten nichts an der schlechten Leistung der Sonsbecker.

In der 83. Minute sorgte Taguchi für die Entscheidung, indem er aus dem Gewühl zum 2:0 traf. Losing fand klare Worte: „Wir haben keine Lösungen mit Ball gefunden, keine Zweikämpfe gewonnen, keine Laufbereitschaft gezeigt. Meine Spieler haben sich versteckt. Wir spielen im Moment so, wie wir trainieren – ohne Spannung. Wenn nur ein paar Prozente fehlen, wird‘s schwer für uns. Und dann ist es auch egal, welches System man spielt.“

Trotz der Niederlage verbleibt die Losing-Elf mit 36 Punkten auf dem neunten Platz und hat weiterhin beste Chancen auf den Klassenerhalt. Am kommenden Donnerstag geht’s um 20 Uhr beim SV Biemenhorst weiter. Nach nunmehr sechs sieglosen Spielen möchten die Rot-Weißen dann die Kehrtwende einleiten. Es spielten: Holzum; Meier (83. Kiyau), P. Elspaß, Schoofs, Martens (56. Leurs), Maas, Terfloth (71. Somodi), Krajac, Pokora (71. Uchimura), Binn (71. Kichize), Keisers.