"Verstecken werden wir uns nicht und müssen wir auch nicht"

Die TSG Einheit Bernau steht auf dem neunten Tabellenplatz in der Brandenburgliga. Trainer Mike Frank äußert sich im FuPa-Teamcheck zur stabilen Defensive und dem Ziel, schnellstmöglich 40 Punkte zu erreichen.
Eine durchwachsene Bilanz zur Winterpause
Die TSG steht derzeit mit 18 Punkten im Mittelfeld der Brandenburgliga. Das Fazit von Trainer Mike Frank zur ersten Saisonhälfte fällt dabei bescheiden aus: „Es war okay. Wir haben leider zu viel unnötig liegen lassen.“ Trotz der Punktverluste blickt das Team auf eine solide Basis zurück, die es in der Rückrunde auszubauen gilt.
Defensive Stabilität als Grundstein des Erfolgs
Mit nur 22 Gegentoren gehört die Hintermannschaft der Bernauer zu den besseren der Liga. Dies war ein gezielter Plan der sportlichen Leitung. „Wir wollen immer schon sicher stehen und über eine gute Defensive das Spiel gestalten. Was diese Saison bis jetzt auch ganz gut gelungen ist. Allerdings müssen wir vorne definitiv noch durchschlagskräftiger werden und wollen in der Rückrunde auf jeden Fall durchschlagskräftiger sein“, betont Mike Frank mit Blick auf die bisherigen 20 erzielten Tore.
Zusammenhalt als entscheidendes Potenzial
Ein spezielles Spiel der ersten 15 Partien möchte der Coach nicht herausgreifen, verweist jedoch auf die grundsätzliche Stärke der Truppe. „In der Sommervorbereitung konnte man schon sehen, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Es passt nicht nur sportlich, auch der Zusammenhalt spielt bei uns eine große Rolle“, erklärt er stolz. Dieser Eindruck spiegelte sich laut Frank auch auf dem Platz in den Punktspielen wider.
Herausforderungen in der Wintervorbereitung
Die Vorbereitung auf die verbleibenden 15 Spiele gestaltete sich schwierig. „Die Wintervorbereitung lief ziemlich bescheiden, wie für die meisten Mannschaften wahrscheinlich. Schwerpunkte außer der Ausdauer konnten wir aufgrund der Witterungsverhältnisse bis jetzt nicht setzen“, gibt der Trainer zu. Dennoch ist er sich sicher, dass seine Spieler bereit sein werden, um die nötigen Punkte einzufahren.
Erkenntnisse aus den ersten Testspielen
Bisher konnte die TSG Einheit Bernau drei Vergleiche absolvieren. Die Gegner hießen Weissenseer FC, Hohen Neuendorf und Sparta Lichtenberg. Da diese Spiele unter erschwerten Bedingungen stattfanden, bleibt eine genaue Standortbestimmung schwierig: „Es ist schwer zu sagen, wie weit man ist.“
Das Programm bis zum Punktspielstart
Bevor es wieder um Zählbares geht, stehen noch zwei Testspiele auf dem Plan. Am gestrigen Mittwoch ging es gegen den Kreisoberligisten Fortuna Britz, das Spiel wurde mit 4:1 gewonnen, gefolgt von einer Partie am Samstag um 14 Uhr gegen die U19 des BFC Dynamo. Dieses Spiel ist die letzte Gelegenheit, Form aufzubauen, bevor die Reise zum Spitzenreiter ansteht.
Mutige Marschroute für das Spiel in Neuruppin
Am 28. Februar wartet mit dem MSV 1919 Neuruppin direkt der Tabellenführer. „Konkret werden wir uns nächste Woche mit Neuruppin beschäftigen und die Marschroute für das Spiel ausgeben, aber wir werden vorbereitet sein“, verspricht Mike Frank. Er gibt sich kämpferisch: „Wir wollen auch beim Tabellenführer was holen und die Jungs werden dementsprechend alles geben. Verstecken werden wir uns nicht und müssen wir auch nicht.“
Fokus auf Ausdauer und offensive Variabilität
In den Trainingseinheiten der letzten Wochen war die Arbeit am Offensivspiel nur eingeschränkt möglich. Der Fokus lag notgedrungen fast ausschließlich auf der Physis. „Wie bereits geschrieben, war aktuell nichts anderes groß möglich, außer den Schwerpunkt auf die Ausdauer zu legen. Alles andere folgt dann hoffentlich in den nächsten Einheiten auf dem Platz“, erklärt der Coach die Situation.
Das Ziel der 40-Punkte-Marke
Trotz der Nähe zu den Top-Platzierungen – nur vier Punkte trennen Bernau vom SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen auf Platz 5 – bleibt die Zielsetzung bodenständig. „Unser Blick geht in erster Linie in Richtung, die 40 Punkte so schnell wie möglich zu erreichen. Das ist noch ein langer und schwieriger Weg. Die Liga ist so eng, da kann es schnell nach oben, aber auch nach unten gehen“, warnt Mike Frank mit Blick auf die Konkurrenten.