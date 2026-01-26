Verstärkungen im Aufstiegsrennen für RW Achim

RW Achim steht aktuell auf dem dritten Platz der Kreisliga, ist aber punktgleich mit Oyten auf dem Relegationsplatz und hat dazu noch zwei Spiele in der Hinterhand. Zwar ist Dörverden als Ligaprimus der Konkurrenz schon fast enteilt, doch im Rennen um Rang zwei mischt RW Achim voll mit. Nun wurden zwei Spieler verpflichtet, die im Aufstiegsrennen helfen sollen..

Zum einen kommt Yonathan Temte aus dem Kreis Osterholz vom FC Worpswede. Der afrikanische Angreifer ist offensiv variabel einsetzbar und wird die viertbeste Offensivreihe der Liga mit seinem Tempo und seiner Mentalität bereichern.

Andi Domi ist der zweite Neuzugang. Der 21-jährige Albane genoss eine starke Ausbildung in der Jugend seines Heimatlandes und spielte zuletzt in der dritten französischen Liga Fussball. Eine echte Verstärkung für Achim.