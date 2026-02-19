Verstärkungen für Seuzach und Linth 04

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC BalzersTrainer: Gerardo ClementeZugänge: Nicola Hartmann (Chur 97), Kevin Bentele (zuletzt Rotenberg/AUT), Francesco Sestito (FC Vaduz II), Santiago Cecchini (FC Linth 04)Abgänge: Ramon Serralva Marques (FC Triesenberg), Mitko Gjorgjievski (USV Eschen-Mauren), Michael Bieri (FC Seuzach)FC Gossau SGTrainer: Giuliano ToblerZugänge: Etienne Parente (FC Kreuzlingen)Abgänge:

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 5 getätigt



FC Linth 04

Trainer: Marius Zarn

Zugänge: Enit Sadiku (SV Rümlang), Abd El Raouf Djezari (FC Schaffhausen II), Leonardo Silva De Abreu Lima (Ausland)

Abgänge: Araz Sadik (Zürich City SC), Santiago Cecchini (FC Balzers)



FC Rorschach-Goldach

Trainer: Marc Blumer

Zugänge: Galvan Lovakovic (zuletzt Brühl SG), Andrej Petrovic (FC Ruggell)

Abgänge: Sinan Özcelik (FC Widnau)



FC Schaffhausen II

Trainer: Antonio Dos Santos

Zugänge:

Abgänge:



FC Seefeld

Trainer: Heris Stefanachi

Zugänge: Yannick Scheidegger (zuletzt FC Baden)

Abgänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Jahaim Kissling (Zürich City SC)



FC Seuzach

Trainer: Gianluca Appassito

Zugänge: Aaron Hauser (FC Winterthur II), Aron Santos (FC Bülach), Michael Bieri (FC Balzers), Nabil Gazi (FC Phönix Seen)

Abgänge: Nouri Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)



FC Uzwil

Trainer: Ivan Martic

Zugänge:

Abgänge:



FC Weesen

Trainer: Ursal Yasar

Zugänge:

Abgänge:



FC Wil II

Trainer: Fábio de Souza

Zugänge:

Abgänge: Edison Selmanaj (CD Leganés C/ESP), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Kosova)



KF Dardania St. Gallen

Trainer:

Zugänge: Ardian Ademi (zuletzt SCR Altach Juniors/AUT)

Abgänge: Arbnor Dalipi (FC Besa), Florjan Nuraj (FC Altstätten), Kasim Jakupi (FC Bazenheid), Lucien Hauser (FC Steinach), Albion Gashi (FC Besa SG)

