Verstärkungen für die Saison 2026/27

Mit Blick auf die kommende Saison kann die SG NKH drei Neuzugänge vermelden, die für Qualität, Erfahrung und klare Ambitionen stehen.

Laurin Erdmann, Kilian Frenz und Ben Fricke wechseln zur Saison 2026/27 vom Ligakonkurrenten TSV Wehden – allesamt feste Größen ihrer bisherigen Mannschaft und bereit für eine neue Herausforderung.

Alle drei Spieler sind 25 Jahre alt und bringen trotz ihres jungen Alters bereits reichlich Erfahrung mit.

Laurin Erdmann stand zuletzt als Kapitän auf dem Platz und überzeugte beim TSV Wehden durch Stabilität, Übersicht und Führungsstärke – Eigenschaften, mit denen er künftig Verantwortung übernehmen und das Spiel prägen soll.

Ben Fricke, bisher Co-Kapitän beim TSV Wehden, ist auf dem Platz ein lautstarker Antreiber. Er kommuniziert viel, gibt klare Kommandos und dirigiert seine Mitspieler mit hoher Präsenz. Als Organisator bringt er Struktur, Energie und Verantwortungsbewusstsein ins Team.

Kilian Frenz ergänzt das Trio als linksfüßiger Allrounder im zentralen Mittelfeld. Beim TSV Wehden zeigte er über Jahre hinweg Einsatzfreude, Spielübersicht und große Leidenschaft für den Fußball.

„Der Plan, den uns der Verein und die Mannschaft aufgezeigt haben, hat uns imponiert. Wir freuen uns auf die neue Saison und wollen unseren Teil dazu beitragen, ihn umzusetzen“, so die drei Neuzugänge einhellig.

Gemeinsame Vergangenheit – wertvolle Eingespieltheit.

Besonders bemerkenswert: Erdmann, Frenz und Fricke kennen sich bereits seit der Jugend und haben über viele Jahre hinweg gemeinsam gespielt. Diese gewachsene Verbindung und das gegenseitige Verständnis auf dem Platz stellen einen klaren Mehrwert für die Mannschaft dar.

Stabilität und Weiterentwicklung

Ebenso positiv: Der bestehende Kader bleibt vollständig zusammen. Die Neuzugänge fügen sich sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut ein und stärken eine Mannschaft, die bereits durch großen Zusammenhalt überzeugt. Ziel ist es, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die SG heißt Laurin Erdmann, Kilian Frenz und Ben Fricke herzlich willkommen und blickt mit ruhiger Vorfreude auf eine Saison, in der Teamgeist und gemeinsame Ziele im Mittelpunkt stehen.