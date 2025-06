Verstärkung, zwei Highlight-Spiele, zwei Abgänge

Das teilt der Verein auf Facebook mit:

Verstärkung im Trainerteam - Markus Dittmar

Ab der kommenden Saison erhalten wir Verstärkung in unseren Trainerteams. Der 25-jährigen Markus Dittmar wird nicht nur das Trainerteam der U19 in der Brandenburgliga verstärken, sondern zusätzlich das Trainerteam der Regionalliga in den Bereichen Videoerstellung und -analyse sowie beim Gruppentraining unterstützen.

Markus kommt mit ordentlich Erfahrung zu uns. Zuletzt war er in der Saison 23/24 Co-Trainer der U17 von Energie Cottbus.

Regionalliga vs. Oberliga im Jahnstadion

Die Erstherrenvertretungen des SV Babelsberg 03 und von Tennis Borussia Berlin starten in diesen Tagen in ihre Saisonvorbereitung.

In ihrem ersten Testspiel treffen beide Teams am kommenden Sonnabend im Brücker Jahnstadion aufeinander. Die Karten für dieses hochkarätige Match bekommt ihr an den Tageskassen zum Preis von 5,00 €/ermäßigt 3,00 €. Im Umfeld des Stadions sind genügend Parkplätze vorhanden. Die Anreise mit dem Regionalexpress 7 ist aus Potsdam (z.B. von Potsdam-Medienstadt in 30 Min.) und aus Berlin (z.B. von Berlin-Charlottenburg in 45 Min.) sehr unkompliziert und komfortabel möglich. Vom Bahnhof Brück seid ihr fußläufig in 5 Minuten am Jahnstadion.

Wir freuen uns auf euren Besuch und bedanken uns, insbesondere beim SV Babelsberg 03, für die Realisierung dieses Spiels in unserem Wohnzimmer.