Verstärkung vor dem Kellerduell: Geiselbullach setzte gegen Ohlstadt auf Neuzugang

Der TSV Geiselbullach will endlich raus aus dem Tabellenkeller. Beim SV Ohlstadt können die Gelb-Weißen dazu einen ersten Schritt machen.

Geiselbullach – Unterschiedlicher könnte die Gefühlslage in der Fußballstadt Olching derzeit nicht sein. Während der SC Olching um den Titel kämpft, krebst Aufsteiger TSV Geiselbullach nach zwölf Spieltagen nach wie vor im Tabellenkeller herum. Der Aufsteiger aus dem Norden der Stadt tut sich nach wie vor schwer in der neuen Umgebung. Mit einem Sieg im Kellerduell beim SV Ohlstadt am Sonntag, 14 Uhr, kann die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held zumindest den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen. „Das ist das Ziel“, sagte Held.

Trotz der tabellarischen Schieflage ist die Stimmung bestens. Nahezu der gesamte Kader war unter der Woche im Training, sogar der lange verletzte Jens Bürger mischte wieder mit. Und auch Neuzugang Chahin Abdallah ist endlich spielberechtigt. Der 28-Jährige spielte zuletzt bei der SG Herne in Nordrhein-Westfalen. Pass-Streitigkeiten zwischen den Verbänden bremsten den Neuzugang aus dem Westen aus. Zudem gab der 3:1-Erfolg im Sparkassenpokal bei Kreisklassist SC Fürstenfeldbruck weiteres Selbstvertrauen.

Mit „spielerischen Akzenten und Kampf“ will Held drei Punkte aus dem Werdenfelser Land entführen. Wie der TSV Geiselbullach stiegen die Ohlstädter im vergangenen Sommer in die Bezirksliga auf. Für die Werdenfelser war es die Rückkehr nach 17 Jahren in der Kreisliga. Dort tut sich die Mannschaft von Trainer Anton Geiger aber noch schwer. (Dirk Schiffner)