Verstärkung von RB Leipzig für den Regionalliga-Meister VfB Stuttgart

Torspielerinnen-Talent Eve Böttcher wird ab Sommer das Trikot des VfB Stuttgart, der als Meister der Frauen-Regionalliga in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, tragen. Die 20-Jährige wurde in der Jenaer und Freiburger Jugend ausgebildet, ehe sie sich zur Saison 2021/2022 RB Leipzig anschloss. In der Regionalliga Nordost kam die 1,88 Meter große Keeperin auf 19 Einsätze für die zweite Mannschaft.