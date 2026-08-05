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Verstärkung vom Vizemeister: Slone Matondo wechselt zum ETB
Oberliga Niederrhein: Slone Matondo wechselt von Oberliga-Vizemeister Ratingen 04/19 zum ETB Schwarz-Weiß Essen.
von Markus Becker · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Slone Matondo wechselt zum ETB. – Foto: Markus Becker
Für den ETB Schwarz-Weiß Essen beginnt die Saison mit dem Erstrundenspiel im Niederrheinpokal gegen den Duisburger FV (9. August, 15 Uhr). Kurz davor schraubt der Oberligist alllerdings noch leicht am Kadergerüst. Von Ligakonkurrent Ratingen 04/19 wechselt Slone Matondo an den Uhlenkrug.
Der 23-Jährige ist im Defensivbereich vielseitig einsetzbar, kam in der Vergangenheit aber besonders als Außenverteidiger zum Zuge.
Jürgen Lucas, sportliche Leiter des ETB, erhofft sich viel von den Neuankömmling: " Wir haben die Möglichkeit sofort genutzt, um mit Slone einen Spieler zu verpflichten, der uns noch mehr Stabilität im Defensivbereich verleihen wird. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits 2 Jahre Oberliga-Erfahrung mit 44 Spielen mit und eine gute Ausbildung der U21 des VVV Venlo mit."
Auch Matondo selbst äußerte sich im Zuge seines Vereinswechsel: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des ETB haben mich von der gemeinsamen Idee und dem Weg des Vereins absolut überzeugt. Der ETB ist ein Traditionsverein mit hervorragenden Bedingungen und viel Potenzial", sagt er. "Ich freue mich sehr auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit unseren Fans beim ersten Heimspiel in die Spielzeit zu starten."