Paul Minkmar (links) hier noch im Trikot des SV Westerhausen. Ab sofort ist er für den FC An der Fahner Höhe am Ball. – Foto: Julia

Verstärkung vom Liga-Konkurrenten Seit dem 05. Januar befindet sich der FC An der Fahner Höhe in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Viel Zeit bleibt nicht, bis es wieder in die Vollen geht. Ein Neuzugang ist auch von der Partie.

Das Programm bis zum Rückrundenstart ist durchaus eng getaktet für die Oberliga-Kicker des FC An der Fahner Höhe. Bereits am 21. Januar steht wieder ein Punktspiel gegen Spitzenreiter Halle an.

Das Match gegen Halle ist der Auftakt für eine knackige Rückrunde mit 20 Partien. Bestenfalls springen dabei auch noch einige Zähler mehr raus als in der Hinrunde. Aktuell steht der FC An der Fahner Höhe nämlich mit 15 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Möglicherweise wäre auch vor diesem Hintergrund eine längere Vorbereitung hilfreich gewesen. Gejammert wird beim Oberligisten allerdings nicht. „Sicher sind wir dann nicht ganz austrainiert. Das wird kurz und knackig. Wir nehmen es wie es wie kommt und machen das Beste draus. Das ist für uns eine große Challenge, auf die wir richtig Lust haben“, sagt Coach Tobias Busse. Mit Paul Minkmar (20) ist auch ein Neuzugang mit an Bord. Das 20-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten SV Westerhausen zum FC An der Fahner Höhe. Zuvor war er in Wernigerode, Halberstadt und im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg und FC Rot-Weiß Erfurt aktiv. Nun kehrt Minkmar nach Thüringen zurück. Trainer Tobias Busse hat den Spieler bereits als Nachwuchskicker kennengelernt. Zuletzt kreuzten sich die Wege auf dem Platz als Gegner und nun geht’s gemeinsam um wichtige Punkte, „Ich kenne ihn bereits aus meiner Stützpunktzeit. Dort habe ich ihn als Offensivspieler kennengelernt, bei Westerhausen hat er zuletzt auf der linken Bahn gespielt“, sagt Busse. Auch der sportliche Leiter des FC An der Fahner Höhe, Rolf „Conny“ Cramer freut sich über die Verstärkung und die reibungslose Kommunikation mit dem abgebenden Club. „Er ist schon spielberechtigt für unsere Mannschaft. Darüber sind wir glücklich. Er ist zurück in Thüringen, ein Heimkehrer. Mit Westerhausen haben wir uns gut geeinigt“, so Cramer.