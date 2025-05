Verstärkung vom FC Augsburg II: Burghausen verpflichtet Noah Müller

Der SV Wacker Burghausen zieht weiterhin fleißig Verstärkungen für die kommende Saison an Land und hat mit Noah Müller eine weitere Offensivkraft verpflichtet. Der 21-jährige Mittelstürmer wechselt von der U23 des FC Augsburg an die Salzach und hat einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit 2024/2025 absolvierte der SVW-Neuzugang insgesamt 29 Partien für den Bundesliganachwuchs der Fuggerstädter, wobei er vier Treffer erzielen und weitere vier Tore direkt vorbereiten konnte. Ursprünglich stammte der Angreifer aus der Jugend des 1. FC Sonthofen, ehe er sich im Juli 2019 für einen Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Memmingen entschied. Nach fünf Jahren mit über 80 Einsätzen für die diversen Jugend- sowie Herrenmannschaften der Memminger, zog es Müller zu Beginn der vergangenen Saison zum Regionalliga-Konkurrenten nach Augsburg in die zweite Mannschaft des FCA. Ab der kommenden Spielzeit 2025/2026 wird der 1,92 Meter große Linksfuß beim SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 25 auf Torejagd gehen.

Karl Heinz Fenk, der Sportliche Leiter des SV Wacker Burghausen, zur Neuverpflichtung: "Wir sind sehr glücklich, mit Noah einen weiteren jungen Spieler mit bereits über 50 Spielen Regionalliga-Erfahrung und sehr großem Entwicklungspotential bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Er bringt - nicht zuletzt aufgrund seiner Körperlichkeit - eine gewisse Wucht mit, mit der er die gegnerischen Abwehrreihen definitiv beschäftigen wird. Zudem ist er sehr kopfballstark und gleichzeitig ein extrem mannschaftsdienlicher Spieler."

Was sagt Noah Müller selbst zu seinem Wechsel an die Salzach? "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Burghausen und darauf, bei einem ambitionierten Traditionsverein die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen zu können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und ich kann mich mit dem eingeschlagenen Weg zu einhundert Prozent identifizieren. Jetzt kann ich es kaum erwarten, endlich mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen."