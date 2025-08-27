Verstärkung vom Club: Eintracht Bamberg holt Nico Zietsch

Der FC Eintracht Bamberg ist nach dem durchwachsenen Saisonstart in der Bayernliga Nord noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Die "Domreiter" haben Nico Zietsch von der Profireserve des 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 20-Jährige hat nahezu den gesamten Nachwuchsbereich des "Clubs" durchlaufen. In den vergangenen zwei Spielzeiten kam das Offensivtalent insgesamt 33 Mal für die U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

"Wir haben immer gesagt, wir schauen uns um, ob es noch Spieler auf dem Markt gibt, die unserem Anforderungsprofil entsprechen und in unser Konzept passen. Nico ist genau so ein Typ. Er ist menschlich top und bringt für seine jungen Jahre schon jede Menge Erfahrung mit. Wir glauben, dass er unser Offensivspiel weiter beleben kann", erklärt FCE-Sportchef Stefan Mohr in einer offiziellen Pressemitteilung.

Bambergs Cheftrainer Jan Gernlein nimmt eine weitere Offensivoption in seinem Kader natürlich wohlwollend zur Kenntnis: "Ich freue mich sehr, dass wir Nico überzeugen konnten, zu uns nach Bamberg zu kommen. Ich kenne ihn seit einigen Jahren, habe seinen Bruder Marco in Schweinfurt bereits trainieren dürfen und bin dankbar für diese Verbindungen. Wir sehen Nico als kreativen Spieler in der Zentrale, der ein hohes Spielverständnis und ein gutes Auge mitbringt. Wir erhoffen uns von ihm, unsere Qualität beim letzten Ball zu erhöhen, dass unsere Stürmer noch häufiger in gute Positionen kommen."