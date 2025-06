Mit Paul Kraußold kommt erneut ein Toptalent nach Bamberg. – Foto: FC Eintracht Bamberg

Verstärkung vom "Club": Bamberg holt Nürnbergs Nachwuchsknipser Paul Kraußold (18) hat in der abgelaufenden Saison 12 Treffer für die U19 des 1. FCN in der DFB-Nachwuchsliga erzielt Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet Bayernliga Nord FCE Bamberg Paul Kraußold

Der bittere Abstieg aus der Regionalliga Bayern ist abgehakt, jetzt bastelt der FC Eintracht Bamberg mit Hochdruck an einer schlagkräftigen Truppe mit viel Potential. Nach der Verpflichtung von Luis Nüßlein wird für die Domreiter ein weiteres Offensivtalent in der kommenden Bayernliga-Saison auflaufen: Von der U19 des 1. FC Nürnberg wechselt Paul Kraußold vom Valznerweiher in den Volkspark.

Der gebürtige Forchheimer ist ein echter Mittelstürmer. Der 18-Jährige erzielte in der vergangenen Spielzeit in 23 Einsätzen 12 Tore und gab 7 Vorlagen. Zudem kam er bereits zu einem Einsatz in der Regionalliga Bayern für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Kraußolds Laufbahn begann er bei der SpVgg Reuth, ehe er über die SG Quelle Fürth 2021 in den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg wechselte. "Mit Paul Kraußold gewinnen wir einen vielversprechenden jungen Stürmer, der in der U19 des 1. FC Nürnberg seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Er bringt Tempo, Zug zum Tor und einen ausgeprägten Offensivdrang mit – genau die Eigenschaften, die wir in unserer Offensive verstärken wollen. "Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird“, erklärt Sportchef Stefan Mohr.