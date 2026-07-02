Verstärkung vom ASV Neumarkt: Schweinfurts Offensivreihe komplett

Morris Adelabu (li.) geht in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Schweinfurt 05 auf Torejagd. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der 1. FC Schweinfurt 05 bestreitet in exakt drei Wochen das Eröffnungsspiel der neuen Regionalliga-Saison. Das hat der BFV am heutigen Donnerstag bekanntgegeben ( >>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht! ) Um bestmöglich gerüstet zu sein, haben die Schnüdel erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen weiteren Angreifer verpflichtet: Morris Adelabu wechselt vom ASV Neumarkt in die Kugellagerstadt.

Der 22-Jährige, der in der Jugend auch bei Jahn Regensburg und dem FC Ingolstadt spielte, kam bereits 107 Mal in der Bayernliga für Neumarkt und den SV Donaustauf zum Einsatz. In der vergangenen Saison gelangen ihm für den ASV 13 Treffer in 29 Einsätzen. Nun will Adelabu sich eine Spielklasse höher beweisen.



"Unser Stürmertrio ist nun komplett", frohlockt FC-05-Trainer Jan Gernlein zufrieden und hebt die neue Variabilität hervor: "Wir sehen bei Morris ein anderes Profil als bei Mike Dellinger oder auch Mirco Geisler, somit sind alle drei Jungs für gewisse Situationen und Spielweisen geeignet." Adelabu komme "mit sehr viel Tatendrang und Selbstvertrauen" aus Neumarkt, "wo er letztes Jahr eine tolle Saison gespielt hat. Seine Wucht und Qualität vor dem Tor bringen uns weitere Flexibilität in der Spitze."





Morris Adelabu (re.) mit Schweinfurts Cheftrainer Jan Gernlein. – Foto: FC 05





"Morris hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen", berichtet Kaderplaner Jürgen Hein. "Sein offensives Potenzial hat er bereits in der vergangenen Saison in der Bayernliga unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen weiteren ambitionierten Spieler, den wir Schritt für Schritt an das Niveau der Regionalliga heranführen werden."









Für Adelabu ist der FC 05 "ein ambitionierter Regionalligist, der mich sehr herzlich aufgenommen hat, weshalb mir die Entscheidung leichtfiel". Er freue sich "auf die kommende Saison und die Herausforderung". Ob der neue Angreifer gleich schon am morgigen Freitag im Test gegen den FSV Zwickau sein Debüt geben wird, das haben die Schnüdel nicht mitgeteilt.