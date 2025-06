Verstärkung, Verlängerungen und Zugänge

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Verstärkung für unsere Defensive: Ricardo Hantschke kommt vom SV Buchholz zu Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – und trainiert bereits seit Februar mit der Mannschaft. Ab sofort ist er auch spielberechtigt.

Der 21-jährige Außenverteidiger war bis zum Winter für den SV Buchholz in Berlin aktiv. Zuvor spielte er für Grün-Weiß Ahrensfelde und wurde beim BFC Dynamo sowie bei Eintracht Mahlsdorf ausgebildet. Im Januar absolvierte Ricardo ein Probetraining beim Oberligisten TSG Neustrelitz, ehe er sich für Blau-Weiß entschied. Seit dem Frühjahr hat er sich schrittweise in unser Team integriert und soll die Tiefe im Kader auf den Außenbahnen erhöhen.

Cheftrainer Steve Georgés: „Ricardo hat sich seit Februar gut eingefunden. Er bringt Tempo und Physis mit und arbeitet im Training sehr konzentriert. Jetzt geht es für ihn darum, sich Stück für Stück weiterzuentwickeln.“

Sportlicher Leiter Felix Schütz: „Ricardo ist ein junger, gut ausgebildeter Spieler mit Potenzial. Er ergänzt unseren Kader auf einer wichtigen Position und bekommt bei uns die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld weiterzuentwickeln. Seine Einstellung passt – und das hat er in den letzten Monaten auch gezeigt.“

In der Saison 2025/26 werden auch diese Jungs weiter den Strauß auf der Brust tragen:

Sven Müller - seit 2022 Teil der ERSTEN, unser Kapitän und Schlagerkönig. Mit ihm hat man im Spiel eine Menge Spaß, danach sogar noch viel mehr.

Joel Wilhelm - seit 2021 Teil der ERSTEN, ein magischer Spieler auf der Sechs, liebevoll Jorge genannt. Sein spanischer Spitzname spiegelt nicht nur sein gutes Aussehen, sondern auch seine fußballerische Klasse wieder.

Vincent Reichmuth - seit 2024 Teil der ERSTEN, ein Mann wie ein Baum. Ein Riese und trotzdem filigran am Ball. Talentiertester Spieler auf seiner Position.

Silvan Küter - seit 2024 Teil der ERSTEN, liebevoll wird er Opi genannt, doch wenn’s ums Laufen geht, lässt er alle anderen alt aussehen. Aber nicht nur beim Laufen, auch beim Tore schießen und vorbereiten. 25 Scorer hat er auf dem Konto.

Julius Meinhold - seit 2023 wieder Teil der ERSTEN, ein sicherer Rückhalt im Tor, ein angriffslustiger Stürmer vorne drin. Von allen Offensivspielern hat er die beste Torquote im Team.

Erik Günther - seit 2021 Teil der ERSTEN, unser Pechvogel der Saison. Nur vier Pflichtspiele konnte er für unsere Farben bestreiten, dann riss er sich das Kreuzband. Doch Erik ist ein Kämpfer und kommt noch fitter und stärker zurück.

Haider Sohail - seit 2022 Teil der ERSTEN, schnell wurde er Heidi getauft, schnell ist auch sein stärkstes Attribut. Heidi ist schnell wie der Blitz und konnte sich im Laufe der Saison nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Herzen spielen.

Neben den drei Abgängen, werden zwei weitere Spieler nicht weiter dem Kader der ERSTEN angehören. Lennart Schulz und Lucas Radtke werden in der kommenden Saison bei der ZWEETEN angreifen. Beide haben eine schwere Saison hinter sich. Immer wieder warfen sie kleinere Verletzungen zurück, weswegen sie in dieser Saison nie richtig durchstarten konnten. Doch beide Jungs sind verdiente Spieler, jeder im Verein weiß um ihre Wichtigkeit und ihr Talent. Wir hoffen, dass sie in der ZWEETEN verletzungsfrei bleiben und eine tolle Saison spielen!