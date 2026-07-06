Verstärkung: Regionalligist verpflichtet Stürmer von Hansa Rostock

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde stellt eine wichtige Weiche für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Mit der Verpflichtung des jungen Angreifers Claas Zamzow holt der Verein einen Akteur ins „Seele“, der in der Oberliga bereits mit zahlreichen Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam machen konnte.

Die Kaderplanungen für die anstehende Spielzeit nehmen konkrete Formen an. Die Offensive kann einen weiteren Neuzugang präsentieren, der für sportliche Vorfreude sorgt. Der 20 Jahre alte Claas Zamzow wechselt zum FSV 63 Luckenwalde und läuft künftig im „Seele“ auf. Es ist ein Transfer, mit dem der Verein ein klares Signal für den Offensivbereich setzt und einen hungrigen Akteur für die kommenden Aufgaben gewinnt.

Der sportliche Werdegang des Offensivtalents

Der Weg des jungen Angreifers begann im Nachwuchs des 1. FC Neubrandenburg. Von dort aus ging er den wichtigen Schritt zu F.C. Hansa Rostock. Bei den Hanseaten zeigte sich schnell sein großes Potenzial, sodass er frühzeitig den Sprung über die U23 in den Herrenbereich schaffte. Bei den F.C. Hansa Rostock II sammelte er wertvolle Erfahrungen, die nun das Fundament für seine neue Herausforderung in Luckenwalde bilden.

Überzeugende Statistiken in der Oberliga

Dass der Neuzugang die Qualität besitzt, im gegnerischen Strafraum für entscheidende Momente zu sorgen, hat er in der jüngeren Vergangenheit bereits bewiesen. In der Oberliga konnte er in 48 Partien mit 13 Toren und 14 Vorlagen nachdrücklich auf sich aufmerksam machen. Diese Zahlen unterstreichen seine Torgefahr und seine Fähigkeiten als Vorbereiter gleichermaßen.

Intensive Beobachtung zahlt sich aus

Hinter dem Transfer steckt eine langfristige und genaue Beobachtung des Spielers. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, zu den Eindrücken und Qualitäten des Spielers so: „Wir haben in den letzten zwei Jahren zahlreiche Spiele von Claas gesehen und waren von seiner Schnelligkeit und Qualität im gegnerischen Strafraum beeindruckt. Er ist bodenständig, fleißig und weiß die guten sportlichen Bedingungen und das Vertrauen in junge Spieler hier in Luckenwalde zu schätzen. Das ist eine sehr gute Grundlage, um gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft für ihn und uns zu arbeiten!“