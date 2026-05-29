Verstärkung: Oberliga-Spieler Mika Müller zum FSV Waiblingen

– Foto: FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Landesliga-Spielzeit. Nach intensiven Verhandlungen wechselt der 26-jährige Defensivakteur Mika Müller zum derzeitigen Verbandsligisten, der aber bereits als Absteiger in die Landesliga feststeht. Mit seiner langjährigen Erfahrung und ausgeprägten Führungsqualität soll er eine tragende Säule im Team werden.

Der FSV Waiblingen freut sich, mit Mika Müller einen weiteren starken Neuzugang für die kommende Saison zu präsentieren. Nach langen und intensiven Gesprächen hat sich der erfahrene Defensivspieler dazu entschieden, ab Sommer das Trikot des FSV Waiblingen zu tragen. Der 26-jährige Abwehrspieler kommt von der TSG Backnang und bringt enorme Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mit. In bisher 247 Spielen erzielte Müller 20 Tore und überzeugte über Jahre hinweg mit seiner Stabilität, Mentalität und Führungsqualität.

Der absolute Wunschspieler des Sportdirektors

Sportdirektor Sandro Palmeri zeigt sich sehr zufrieden über den Transfer. In einer Pressemitteilung des Vereins äußert er sich wie folgt: „Mika war über einen langen Zeitraum unser absoluter Wunschspieler. Wir sind sehr glücklich, dass er sich trotz vieler Möglichkeiten für unseren Weg entschieden hat. Mit seiner Qualität und Erfahrung wird er unserer Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz enorm weiterhelfen.“

Familiäre Gespräche geben den Ausschlag für den Wechsel

Auch Mika Müller blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim FSV Waiblingen. In der Pressemitteilung des Vereins betont der Neuzugang: „Die Gespräche mit dem Verein waren sehr überzeugend und familiär. Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FSV Waiblingen und möchte meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam erfolgreich zu sein.“