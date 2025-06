Verstärkung nach Aufstieg

Geiselbullach - Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga bastelt der TSV Geiselbullach am Kader für die neue Saison. Mit Fitim Raqi hat sich der Kreisliga-Meister bereits Landesliga Erfahrung ins Team geholt (wir berichteten). Und jetzt haben die Gelb-Weißen gleich zweimal beim Landkreis-Rivalen und Bezirksliga-Absteiger FC Aich zugeschlagen. Karl Sdzuy (22) und Marc Egenhofer (23) schließen sich Geiselbullach an. Auch diese beiden Neuzugänge haben bereits Landesliga-Luft geschnuppert. Bevor sie sich zur Vorsaison dem FC Aich anschlossen, waren sie für den SC Oberweikertshofen aufgelaufen.

Text Thomas Benedikt - Fürstenfeldbrucker Tagblatt