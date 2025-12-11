Verstärkung im Winter: Landshut holt Ex-Bayernligaspieler Böhm

"Für mich war es an der Zeit, mein sportliches Umfeld zu verändern. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass dies nichts mit den Verantwortlichen oder dem Trainerteam in Schwandorf zu tun hatte. Der Schritt nach Landshut fühlt sich für mich absolut richtig an. Die Mannschaft hat von Anfang an einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Schon beim ersten Treffen wurde ich super aufgenommen. Man hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass ich hier willkommen bin und meine Qualitäten geschätzt werden. Genau diese Atmosphäre ist für mich ausschlaggebend, um mich wieder voll auf meine Leistung konzentrieren zu können. Ich freue mich darauf, in Landshut neu anzugreifen und meinen Teil zur Mannschaft beizutragen", gibt Johannes Böhm - der für die Weiß-Blauen in der Landesliga 128-mal auf dem Platz stand, dabei 19 Tore markierte und 22 Vorlagen leistete - zu Protokoll.







Bei der SpVgg Landshut, die mit einem Acht-Punkte-Vorsprung das Klassement anführt, ist die Begeisterung über den Transfer-Coup groß. "Wir freuen uns extrem, dass Böhmi jetzt im Winter zu uns stößt. Er gibt unserer Mannschaft nochmal ein neues Element. Mit seiner Körperlichkeit und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist er ein Riesengewinn für uns. Zudem wird uns seine Erfahrung, die er auf und neben dem Platz mitbringt, verstärken", ist der Sportlicher Leiter, Max Maier, überzeugt.