Verstärkung im Trainerteam für DJK Schwarz-Weiß

Wiesbaden. DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden hat sich wenige Wochen vor Saisonende in seinem Trainerteam verstärkt. So vermeldet der A-Ligist den Wechsel von Josip Zeravica an die Rheinhöhe. „Wir freuen uns, dass wir mit Josip einen erfahrenen und äußerst engagierten Trainer gewinnen konnten. Die sportlichen Ideen für die Zukunft unserer Aktivenabteilung waren auf Anhieb auf einer Wellenlänge und auch menschlich hat es direkt gepasst“, erklärt der Verein in einer Mitteilung.
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Die Verstärkung ist dabei auch Antwort auf die Rolle von Co-Trainer Carsten Engel, wie der Verein erklärt: „ Anfang der Saison übernahm Florian Schuchardt den Posten des Spielertrainers. Carsten Engel bot sich an, ihn bei seinem ersten Trainerposten einer Herrenmannschaft als Co-Trainer zu unterstützen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Carsten für die Unterstützung. Aufgrund privater Gründe konnte Carsten zuletzt weniger aktiv mitwirken, weshalb wir uns für die neue Saison und für die Zukunft eine Verstärkung ins Team holen wollten.“
Zeravica war zuletzt als Coach von Ligakonkurrenten SC Polonia aktiv und wollte dem Fußball nach seinem Ausscheiden eigentlich erst einmal fernbleiben. „Vor zwei oder drei Monaten hätte ich wahrscheinlich noch abgesagt, weil ich erstmal nicht nach einer neuen Aufgabe geschaut habe. Die Verbindung zu Schwarz-Weiß bestand aber schon länger. Als ich damals als Trainer von Hajduk in die A-Liga aufgestiegen bin, ist Schwarz-Weiß mit uns hochgegangen. Seitdem gab es immer wieder Kontakt. Letztlich ging es nach der Kontaktaufnahme ganz schnell. Das Projekt hier hat mich überzeugt. Wir sehen alle ein enormes Potenzial, das noch in diesem Verein steckt. Das wollen wir gemeinsam zum Vorschein bringen“, sieht Zeravica bei Schwarz-Weiß ein langfristiges Vorhaben.
Gleichwohl wird der Neuzugang erst im Hintergrund wirken: „Für mich beginnt jetzt ganz klar Eingewöhnungsphase. Florian ist hier Spielertrainer. Deshalb habe ich die Gelegenheit, hier alles in Ruhe kennenzulernen und mich einzubringen.“ Schuchardt soll dabei nach seiner Verletzung künftig wieder vermehrt seine Qualitäten auf dem Platz zeigen. Die erste Partie unter den Augen von Zeravica ging bei Schierstein 13 (3:4-Niederlage) erst einmal schief. Bei den 13ern führte nach der Trennung von Trainer Michael Taesler als interne Lösung Necati Celik Regie.
Die Partien des Spieltags im Überblick: