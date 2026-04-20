Verstärkung im Trainerteam für DJK Schwarz-Weiß Josip Zeravica wirft beim A-Ligisten von der Rheinhöhe Anker, bei dem er beste Perspektiven sieht von Alexander Knittel · Heute, 16:56 Uhr · 0 Leser

Schwarz-Weiß Wiesbaden darf sich über Zuwachs im Trainerteam freuen. – Foto: Diana Litvin (Archiv)

Wiesbaden. DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden hat sich wenige Wochen vor Saisonende in seinem Trainerteam verstärkt. So vermeldet der A-Ligist den Wechsel von Josip Zeravica an die Rheinhöhe. „Wir freuen uns, dass wir mit Josip einen erfahrenen und äußerst engagierten Trainer gewinnen konnten. Die sportlichen Ideen für die Zukunft unserer Aktivenabteilung waren auf Anhieb auf einer Wellenlänge und auch menschlich hat es direkt gepasst“, erklärt der Verein in einer Mitteilung.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Verstärkung ist dabei auch Antwort auf die Rolle von Co-Trainer Carsten Engel, wie der Verein erklärt: „ Anfang der Saison übernahm Florian Schuchardt den Posten des Spielertrainers. Carsten Engel bot sich an, ihn bei seinem ersten Trainerposten einer Herrenmannschaft als Co-Trainer zu unterstützen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Carsten für die Unterstützung. Aufgrund privater Gründe konnte Carsten zuletzt weniger aktiv mitwirken, weshalb wir uns für die neue Saison und für die Zukunft eine Verstärkung ins Team holen wollten.“