Verstärkung im NLZ: Löwen finden neue Sportliche Leitung

Aus dem NLZ der Löwen bekamen in dieser Saison u.a. Lasse Faßmann, Samuel Althaus und Loris Husic Einsätze in der Profi-Mannschaft. – Foto: IMAGO/Mladen Lackovic

Der TSV 1860 München hat bald einen neuen sportlichen Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Ab Mai steigt Steffen Winter bei der Förderung des Nachwuchses ein.

Unterstützung naht für den Sechzig-Geschäftsführer Manfred Paula und den organisatorischen Leiter Roy Matthes. Das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen wird ab dem 1. Mai gemeinsam von Matthes und dem neuen sportlichen Leiter des NLZ, Steffen Winter, geführt.

Der 43-jährige Winter kommt vom Bayerischen Fußballverband (BFV). Dort war er als leitender Verbandstrainer tätig. Er besitzt die UEFA-Pro-Lizenz, kann Erfahrung als Bundesliga-Trainer der U17 von Eintracht Frankfurt nachweisen und war bereits sportlicher Leiter bei der SpVgg Greuther Fürth.

Entlastung für 1860-Geschäftsführer Manfred Paula

„Ich freue mich, künftig ein noch intensiverer Teil der Löwenfamilie zu sein“, wird Winter in der Pressemeldung des TSV 1860 München zitiert. „Aufgrund meiner Stationen und der bisher gesammelten Erfahrungen möchte ich neue Impulse ins NLZ einbringen und zusammen mit den Kollegen und Manfred Paula dazu beitragen, dass die Nachwuchsarbeit beim TSV 1860 München weiterhin zu den besten in Deutschland gehört.“ Eine Verbindung zu den Löwen kann Winter ebenfalls vorweisen: Der Verbandstrainer des BFV kickte in seiner Freizeit bei den Alten Herren des Vereins.

Geschäftsführer Paula zeigte sich erleichtert über die Besetzung der Stelle der Sportlichen Leitung des NLZ. Er hatte diese Position neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer weiterhin inne. Bald kann er sich voll auf seine Aufgaben als Geschäftsführer konzentrieren. Für die Entwicklung der Talente im NLZ, die im besten Fall auch immer wieder in die Profimannschaft integriert werden können, wird ab Mai also Winter verantwortlich sein – in enger Abstimmung mit Paula, wie der Verein betont.