Verstärkung im Landesliga-Abstiegskampf: "Verantwortung übernehmen"

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Mit zuletzt drei Siegen in Folge hat der SV Stahl Thale wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der LOTTO-Landesliga Nord eingefahren. Für die verbliebenen sechs Partien im Endspurt der Saison kann der aktuelle Tabellenzwölfte nun noch auf einen erfahrenen Neuzugang setzen.

Philipp Eckert hat sich der Stahl-Elf angeschlossen. Der 29-Jährige stand zuvor seit dem vergangenen Winter - und letztmalig im Oktober - für den SV Westerhausen in der Verbandsliga auf dem Platz. Zuvor lief der Routinier jahrelang für den Blankenburger FV in der Landesliga auf. Zum Spielerprofil:

",Ecki' bringt eine hohe Spielintelligenz mit, liest das Spiel sehr gut und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Genau diese Flexibilität gibt uns zusätzliche Optionen auf dem Platz", schreibt der Verein zur Vorstellung des Neuzugangs. Dieser bringe auch offensiv "wichtige Qualitäten" mit: "Er ist torgefährlich und schafft durch seine intelligente Spielweise Räume für seine Mitspieler."

Neuzugang soll als ein Führungsspieler vorangehen

Doch solle der erfahrene Mann nicht nur mit seinen sportlichen Fähigkeiten weiterhelfen, sondern auch "auf dem Platz Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit ,Häge' vorangehen", heißt es. Neben dem 35-jährigen Steffen Hägemann soll Eckert im Endspurt eine Führungsrolle bei der Stahl-Elf einnehmen. "Seine Erfahrung wird uns in der entscheidenden Phase der Saison weiterhelfen", schreibt der Club.

Aktuell steht die Mannschaft von Marcel Fricke in der LOTTO-Landesliga Nord zwei Plätze und drei Punkte über dem Strich. Diesen Vorsprung würde die Stahl-Elf gerne mit dem vierten Sieg in Folge - am Sonnabend zu Gast beim Osterburger FC - ausbauen. Denn insbesondere in den letzten Wochen der Saison warten noch harte Brocken auf Thale. Spiele, in denen es auch auf Neuzugang Philipp Eckert ankommen könnte.