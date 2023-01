Verstärkung im Abstiegskampf: Löwen-Talent Gabriel Wanzeck soll dem VfR Garching bei Wende helfen Wechsel zum Liga-Konkurrenten

Garching – Wie auch letzte Saison steckt der VfR Garching tief im Abstiegskampf in der Bayernliga Süd. Nach der Hinrunde belegt das Team von Trainer Nico Basta den 15. Tabellenplatz. Acht Punkte beträgt der Abstand bis zum rettenden Ufer. Um das Ruder im neuen Jahr noch herumzureißen, haben die Münchner nun ihren ersten Winter-Neuzugang bekannt gegeben.

Erster Winterneuzugang – Wanzeck wechselt von den Junglöwen zum VfR Garching

Zur Rückrunde wird Löwen-Talent Gabriel Wanzeck das Trikot des VfR Garching anziehen. Der 21-Jährige kam in drei Saisons bei der Reserve des TSV 1860 München auf drei Bayernliga-Einsätze. Seine Jugend verbrachte der Abwehrspieler im NLZ der SpVgg Unterhaching. In der U19 Bayernliga kam er für die Hachinger auf 26 Einsätze und erzielte dabei zwei Treffer.

„Der Transfer ging hauptsächlich über Nico und die Berateragentur. Wir haben uns mit Gabriel beschäftigt. Er hat NLZ-Erfahrung bei Haching gesammelt und war jetzt bei 60. Da ist er natürlich interessant für uns. Wir sind glücklich, ihn verpflichtet zu haben“, so Garchings Co-Trainer Valentin Vochatzer im Gespräch mit FuPa Oberbayern//Fussball-Vorort.

„Ein Mann mit Stammspieler-Potential“ – VfR mit hohen Erwartungen an Talent Wanzeck

Die Verantwortlichen erhoffen sich vom 21-Jährigen viel. „Wir wollen sein Talent nutzen und ihn weiter verbessern. Wir hoffen, dass der Anpassungsprozess schnell abläuft. Wir haben hohe Erwartungen an ihn in der Rückrunde. Er ist ein Mann mit Stammspieler-Potential und wir sind von seiner Vita sehr überzeugt“, sagt Vochatzer.

Für den VfR Garching wird es ernst in der Rückrunde. Nach einem zweiten Halbjahr in der vergangenen Saison konnten der Klub der Abstiegsrelegation noch aus dem Weg gehen. In dieser Saison steckt der VfR nach 21 gespielten Partien erneut tief im Abstiegskampf. Nur fünf Siege sprang für die Elf von Nico Basta in der laufenden Saison heraus. Zwölf Niederlagen stehen auf dem Konto, fünf davon gegen die direkte Abstiegs-Konkurrenz. Zum Hinrunden-Abschluss konnte der ehemalige Regionalligist allerdings noch einen beachtlichen Endspurt hinlegen.