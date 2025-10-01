Verstärkung: Illertissen präsentiert neuen Sportlichen Leiter

Im Februar hatte Sergio Pereira überraschend beim FV Illertissen seinen Rücktritt als Sportvorstand verkündet. Urgestein Karl-Heinz Bachthaler wurde sozusagen aus dem Ruhestand zurückgeholt und hatte seitdem den Aufgabenbereich übernommen. Allerdings war klar, dass der 73-Jährige die anfallenden Aufgaben im sportlichen Bereich auf Dauer nicht allein würde stemmen können. Knapp acht Monate später kann der FVI nun einen neuen Mann präsentieren: Jochen Schmitt ist ab sofort Sportlicher Leiter beim schwäbischen Regionalligisten und übernimmt offiziell zum 1. Oktober 2025.
"Mit Jochen Schmitt gewinnen wir einen erfahrenen Fußballfachmann, der den FV Illertissen 1921 e.V. nicht nur aus der Vergangenheit kennt, sondern auch perfekt zu unserer Vereinsphilosophie passt. Seine Persönlichkeit, seine Erfahrung und seine Einstellung zum Fußball haben uns alle sofort überzeugt", ist sich Karl-Heinz Bachthaler sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben.
Jochen Schmitt lässt zu seiner neuen Herausforderung wissen: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FV Illertissen. Es ist eine großartige Chance, gemeinsam mit dem Verein, der Vorstandschaft und der Mannschaft neue sportliche Erfolge zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen viel erreichen können."
Seit Januar 2011 prägt Schmitt als Geschäftsführer die TSG Söflingen 1864 entscheidend und hat den Verein nachhaltig mit weiterentwickelt. Mit über 5.000 Mitgliedern in 20 Abteilungen bietet die TSG Söflingen ein breites sportliches Angebot – ein Umfeld, das Schmitts organisatorische und strategische Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis stellt. Auch auf dem Platz kann Schmitt auf eine beachtliche Laufbahn zurückblicken: In der Saison 2001/2002 absolvierte er 28 Spiele in der Oberliga für den SSV Ulm 1846 und stand in zwei DFB-Pokal-Partien auf dem Feld. Schmitt und Karl-Heinz Bachthaler kennen sich übrigens schon lange, in der Saison 2003/2004 spielte der 50-Jährige unter Trainer Karl-Heinz Bachthaler für den FV Illertissen.
Übrigens: Auf den Erfahrungsschatz von Karl-Heinz Bachthaler muss der Verein aus dem Landkreis Neu-Ulm auch weiterhin nicht verzichten, er bleibt als Sportvorstand aktiv.