Verstärkung: Illertissen präsentiert neuen Sportlichen Leiter

Im Februar hatte Sergio Pereira überraschend beim FV Illertissen seinen Rücktritt als Sportvorstand verkündet . Urgestein Karl-Heinz Bachthaler wurde sozusagen aus dem Ruhestand zurückgeholt und hatte seitdem den Aufgabenbereich übernommen. Allerdings war klar, dass der 73-Jährige die anfallenden Aufgaben im sportlichen Bereich auf Dauer nicht allein würde stemmen können. Knapp acht Monate später kann der FVI nun einen neuen Mann präsentieren: Jochen Schmitt ist ab sofort Sportlicher Leiter beim schwäbischen Regionalligisten und übernimmt offiziell zum 1. Oktober 2025.

"Mit Jochen Schmitt gewinnen wir einen erfahrenen Fußballfachmann, der den FV Illertissen 1921 e.V. nicht nur aus der Vergangenheit kennt, sondern auch perfekt zu unserer Vereinsphilosophie passt. Seine Persönlichkeit, seine Erfahrung und seine Einstellung zum Fußball haben uns alle sofort überzeugt", ist sich Karl-Heinz Bachthaler sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben.



Jochen Schmitt lässt zu seiner neuen Herausforderung wissen: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FV Illertissen. Es ist eine großartige Chance, gemeinsam mit dem Verein, der Vorstandschaft und der Mannschaft neue sportliche Erfolge zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen viel erreichen können."

