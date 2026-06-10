Verstärkung gesucht

Egal ob du bereits Fußball spielst, nach einer längeren Pause wieder einsteigen möchtest oder bisher noch nie in einem Verein aktiv warst – bei uns bist du herzlich willkommen.

Für die Saison 2026/2027 suchen wir Verstärkung für unsere Teams in der B- und C-Liga.

Frauen und Männer sind gleichermaßen willkommen. Bereits heute spielen wir in der C-Liga mit einem gemischten Team, zudem ist für Spielerinnen auch ein Zweitspielrecht möglich.

🔥 Das bieten wir:

⚽ Fußball mit Leidenschaft und Spaß

🤝 Ein starkes Team auf und neben dem Platz

📈 Unterstützung bei deiner sportlichen Entwicklung

💪 Ein motiviertes Trainer- und Betreuerteam

🎉 Gemeinschaft, Zusammenhalt und jede Menge Teamgeist

Komm einfach vorbei, lerne uns kennen und probiere es aus. Vorkenntnisse sind kein Muss – die Lust auf Sport und Gemeinschaft reicht völlig aus.

📅 Erstes Training zur Saison 2026/2027:

Dienstag, 30.06.2026

📍 Sportplatz Basdorf

📞 Interesse? Melde dich unter 0170 8710181

Wir freuen uns auf dich!