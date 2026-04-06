Verstärkung gesucht !💪🏼⚽️

von Lisa Weinkauff · Heute, 13:08 Uhr · 0 Leser

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Du kannst gegen den Ball treten ohne hinzufallen?

⚽️ Kreisliga-Team FC St.Arnual sucht Verstärkung! ⚽️ Sofort oder zur Sommervorbereitung!

Und du hast sonntags noch nichts Besseres vor? 👀

Du weißt, dass Abseits keine neue Dating App ist?

Dann suchen WIR genau DICH! 💪

Wir sind ein motiviertes (meistens jedenfalls 😄) KreisligaTeam mit relativ guter Stimmung, kalten Getränken nach dem Spiel 🍻 und eigentlich einem festen Ziel:

👉 Mehr Tore schießen als kassieren klappt noch nicht immer… aber wir arbeiten dran!

Was wir bieten:

✔️ Chaotischer Haufen & lockere Atmosphäre

✔️ Regelmäßiges Training (mit mehr Spaß als Laufen… meistens)

✔️ Spielzeit – wenn du Gas gibst 🔥

✔️ Kabinenhumor auf Champions-League-Niveau 🏆

Was du mitbringen solltest:

✔️ Bock auf Fußball

✔️ Teamgeist

✔️ Grundfitness überbewertet (der Rest kommt… irgendwie 😅)

Egal ob Rückkehrer,Hobbykicker ,unterschätztes Talent oder Kreisligalegende meld dich einfach ⚽

📩 Schreib uns eine Nachricht oder komm direkt zum Training vorbei!!!

Trainingszeiten Mittwochs und Freitags jeweils 19 bis 20:30 Uhr !⚽🔥