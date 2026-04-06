Verstärkung gesucht !💪🏼⚽️

⚽️ Kreisliga-Team FC St.Arnual sucht Verstärkung! ⚽️ Sofort oder zur Sommervorbereitung!
Du kannst gegen den Ball treten ohne hinzufallen?
Du weißt, dass Abseits keine neue Dating App ist?
Und du hast sonntags noch nichts Besseres vor? 👀
Dann suchen WIR genau DICH! 💪
Wir sind ein motiviertes (meistens jedenfalls 😄) KreisligaTeam mit relativ guter Stimmung, kalten Getränken nach dem Spiel 🍻 und eigentlich einem festen Ziel:
👉 Mehr Tore schießen als kassieren klappt noch nicht immer… aber wir arbeiten dran!
Was wir bieten:
✔️ Chaotischer Haufen & lockere Atmosphäre
✔️ Regelmäßiges Training (mit mehr Spaß als Laufen… meistens)
✔️ Spielzeit – wenn du Gas gibst 🔥
✔️ Kabinenhumor auf Champions-League-Niveau 🏆
Was du mitbringen solltest:
✔️ Bock auf Fußball
✔️ Teamgeist
✔️ Grundfitness überbewertet (der Rest kommt… irgendwie 😅)
Egal ob Rückkehrer,Hobbykicker ,unterschätztes Talent oder Kreisligalegende meld dich einfach ⚽
📩 Schreib uns eine Nachricht oder komm direkt zum Training vorbei!!!
Trainingszeiten Mittwochs und Freitags jeweils 19 bis 20:30 Uhr !⚽🔥