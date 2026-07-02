Verstärkung gefunden

– Foto: Marcel Eichholz

Die Sommerpause ist beendet, bei der SG Sorga/Kathus rollt der Ball wieder. Mit dem Start in die Vorbereitung hat der A-Ligist aus Hersfeld-Rotenburg zugleich eine neue Personalie im Trainerteam bekanntgegeben: Tobias Grimmer wird die Mannschaft ab der kommenden Saison als Mittrainer unterstützen.

Der Verein begrüßte Grimmer in seinen sozialen Medien herzlich und verband die Vorstellung mit der Hoffnung auf neue Impulse für die Mannschaft. „Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen auf viele neue Möglichkeiten, die er uns bietet“, schrieb die SG. Damit stellt sich die SG Sorga/Kathus nach einer Veränderung an der Seitenlinie neu auf. Jonas Feldpausch, der in der vergangenen Saison gemeinsam mit Martin Stein Verantwortung getragen hatte, ist aus dem Trainerteam ausgeschieden. Dem Verein bleibt Feldpausch jedoch weiterhin als Spieler erhalten. Mit Grimmer kommt nun ein neuer Mann hinzu, der die Arbeit im Trainerbereich mitgestalten soll.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe fällt in eine intensive Phase. Erst ist die Mannschaft aus der „ruhigen und warmen Sommerpause“ zurückgekehrt, schon am Samstag steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In der ersten Pokalrunde wartet damit früh ein Gradmesser auf die SG, die mit Vorfreude und einem veränderten Trainerteam in die neue Saison geht.